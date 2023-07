Ibiza Concerts ofrece una oportunidad a los músicos jóvenes

El promotor de Ibiza Concerts, Linus Roth, está estos días en las Pitiusas para terminar de cerrar todos los detalles de la quinta edición del festival, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de agosto en su ubicación original, el claustro del Ayuntamiento de Ibiza. Entre otros compromisos, el músico tiene previsto reunirse con Carmen Domínguez, la nueva concejala de Cultura de este consistorio, una de las instituciones que apoya habitualmente este evento musical junto al Consell de Ibiza.

Este año Ibiza Concerts empieza a desarrollar su vertiente educativa, a la que, poco a poco, Roth le quiere ir otorgando más peso. De hecho, entre el 1 y el 5 de mayo el prestigioso violinista alemán impartió en Ibiza, por primera vez, clases magistrales a seis estudiantes de violín de distintas partes del mundo. La idea era también ofrecer lecciones, en este caso gratuitas, a alumnos de escuelas de música de Ibiza. Este año, señala, no ha sido posible, pero su intención, dice, es ofrecer esta posibilidad de nuevo en 2024.

El impulsor de Ibiza Concerts, que desde 2021 es profesor invitado de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid, ha querido aprovechar la circunstancia para hacer nuevos fichajes para su festival entre sus mejores estudiantes, en este caso la alumna escogida es la violinista madrileña Marta Gallego Jovanovic, que actuará en dos de los tres conciertos programados en Vila.

«Para la gente joven no es fácil empezar una carrera. A mí, cuando estaba empezando, me ayudaron mucho los conciertos que me ofrecieron mis profesores o los centros donde he estudiado. Ahora creo que ha llegado el momento de que sea yo el que ayude a otros», explica. Con esta voluntad, en la edición de Ibiza Concerts del año próximo tiene la intención de invitar a dos estudiantes, uno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y otro del grupo que acuda a sus clases magistrales en Ibiza.

El programa

El festival arrancará el 25 de agosto a las 21 horas con el concierto ‘¿Amas a Brahms?’, en el que reúne cuatro de las piezas «más románticas del repertorio de música clásica alemana», creadas por Johannes Brahms y dos de sus grandes amigos, la pareja compuesta por Robert y Clara Schumann. Las composiciones la intepretarán Linus Roth y Marta Gallego, ambos con violín; Jennifer Stumm, a la viola; Raphaela Gromes, al violonchelo; y Sophie Pacini, al piano.

Al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, volverán a repetir sobre el escenario estos cinco músicos, a los que se sumará, en la segunda parte, el guitarrista Petrit Çeku, que ya participó en una edición anterior y que en este caso tocará junto al resto la pieza que da nombre al concierto, ‘Fandango’, de Luigi Boccherini. Durante la interpretación de la obra, adelanta Roth, sonarán las castonyoles ibicencas.

El festival se clausurará el 27 de agosto a las 21 horas con «el estreno mundial de la versión para violín y guitarra de ‘Las cuatro estaciones’ de Antonio Vilvaldi», en el que los protagonistas serán el promotor de Ibiza Concerts y Çeku.

Las entradas para los conciertos (25 euros para los adultos y 10 euros para los menores de catorce años) se pueden adquirir ya en la web ibizaconciertos.com. Parte de la recaudación, como otros años, se destinará a la asociación Ibiza y Formentera contra el Cáncer.