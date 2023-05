Rafa Forteza, en Ibiza: «El arte no tiene una utilidad específica, para unos es nada, para otros significa la vida»

A pesar de su larga trayectoria artística, iniciada a mediados de los años 80, y de la cercanía entre su residencia, Mallorca, y las Pitiusas, ‘Estar y Tiempo’ es la primera exposición de Rafa Forteza (Palma, 1955) en Ibiza. La inaugura esta tarde, a las 18.30 horas, en el Estudi Tur Costa, en la calle Canari nº 65 de Jesús.

La idea de ver expuestas sus obras en el lugar donde creó Rafel Tur Costa le gusta, no solo por él sino también porque le entusiasma la arquitectura de Ibiza y figuras como la de Erwin Broner, que fue quién diseñó la vivienda y el antiguo estudio del reconocido pintor ibicenco y al que admira no sólo como arquitecto sino como artista. «Aquí me siento protegido y acompañado, por el hecho de ser éste un punto de referencia creativo», comenta el creador mallorquín durante el montaje de la exposición.

A Forteza le encanta discurrir sobre el arte y sobre la vida, pero, a veces, sus reflexiones resultan difíciles de seguir. «Soy muy complicado», se disculpa mientras trata de poner ejemplos que hagan más asimilables los conceptos. Para el creador mallorquín realmente nada es sencillo, y menos el ser humano y «la cultura». «El arte es complicado porque va a depender de ti, es como con un libro, que lo leas no quiere decir que asimiles su contenido, lo que haces es interpretarlo», señala. Continúa su disquisición afirmando que «el arte no tiene una utilidad específica y que para unos es nada y para otros significa la vida».

«Un artista es un insatisfecho por naturaleza», asegura antes de apostillar que «el arte permite al creador reencontrarse consigo mismo».

Pintar un cuadro, para Forteza, es «escribir una historia con pinceles, dejar una huella». No pretende que el espectador entienda sus creaciones, sólo busca provocar con ellas «estímulos, emociones». De todo esto y mucho más habla Forteza rodeado las pinturas y esculturas de ‘Estar y Tiempo’ con las que el Estudi Tur Costa inaugura su programación estival.

Todas las obras que presenta en este espacio expositivo de Jesús son de reciente creación, la gran mayoría realizadas entre los años 2020 y 2023, entre ellas dos pequeñas esculturas creadas exprofeso para el Estudi Tur Costa.

El artistas mallorquín, «considerado uno de los creadores más relevantes de la plástica española contemporánea», asegura que no sigue ningún movimiento específico, su estilo es totalmente «personal». En sus cuadros, realizados con técnicas mixta, y en sus esculturas, de resinas expansivas, destaca un elemento recurrente, la representación de la cabeza humana. También «los colores dramáticos», a los que recurre para «crear tensiones visuales». «Forteza goza la pintura y la escultura en la misma medida que las sufre», señala en un texto a propósito de la exhibición su amiga y galerista de Palma, Bel Font.

Estudi Tur Costa, que ha pasado a representar a Forteza en la isla, realiza esta muestra con la voluntad de ofrecer a los coleccionistas y al público en general poder disfrutar y adquirir obra del pintor, escultor y grabador.

‘Estar y Tiempo’, se podrá visitar hasta el 7 de julio, todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas. Aunque también cabe la posibilidad de concertar una cita en otro horario o día diferente llamando al número de teléfono 689 59 16 41.