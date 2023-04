Parra & Romero ha organizado la primera exposición retrospectiva en España dedicada a Turi Simeti (1929-2021), «uno de los exponentes más reconocidos de la escena artística italiana de mediados del siglo XX». La muestra, titulada ‘Turi Simeti. A Continuous Act With a Specific Form’, se pudo ver primero en la sede central de la galería, en Madrid, y ahora llega a Ibiza, al espacio que esta familia de galeristas tiene en pleno centro de Santa Gertrudis. La exhibición en la isla, que se inaugurará mañana entre las siete de la tarde y las once de la noche, ofrece una nueva selección de obras que complementa a los trabajos expuestos en la capital española.

Pintor, artista de performance y de instalaciones y ceramista, Simeti «se dedicó a lo largo de su carrera a explorar los conceptos de luz, sombra, espacio, color y volumen empleando la elipse como elemento vertebrador de su discurso». Como queda de manifiesta en las creaciones que se exhibirán en la sala ubicada en el paseo de Santa Gertrudis nº9, fue esta forma geométrica la que el creador italiano escogió como motivo recurrente en sus cuadros poniéndola a dialogar consigo misma y dentro del espacio del lienzo.

«La trayectoria artística de Turi Simeti comenzó con su participación en el Grupo Azimut en Italia, donde colaboró con artistas como Lucio Fontana, Piero Manzoni y Enrico Castellani», recuerda Parra & Romero. Más tarde, el pintor italiano de origen siciliano se convirtió en una pieza clave del movimiento ZERO en Alemania, junto a otros creadores como Heinz Mack, Otto Piene, Günther Ueker, Yves Klein y Yayoi Kusama.

‘Turi Simeti. A Continuous Act With a Specific Form’ ofrece un recorrido por las obras de los primeros años del artista, donde se evidencia la influencia de algunos de sus referentes, pasando luego por algunas de sus piezas más importantes de la década de los 70 y 80, donde su obra se define, y llegando a sus últimos trabajos, «donde acaba sublimándose», en palabras de la familia de galeristas españoles.

La muestra organizada por Parra & Romero en su sucursal de Santa Gertrudis contará con un texto curatorial de Bartomeu Marí, que ha sido director de importantes instituciones como el Macba (Barcelona), Witte de With (Rotterdam), el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Corea o el Museo de Arte de Lima. Fue también el promotor cultural ibicenco quien comisarió la reciente exposición retrospectiva del grupo ZERO realizada por el IVAM (Valencia), titulada ‘Lejos del vacío. ZERO y el arte de posguerra en Europa’.

‘Turi Simeti. A Continuous Act With a Specific Form’ se podrá visitar hasta el 8 de julio, de lunes a sábado de 11 a 20 horas.