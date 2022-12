De compras navideñas con Ibiza y Formentera Contra el Cáncer

El aparcamiento del Recinto Ferial de Ibiza está lleno a las 11.30 horas, una señal que augura que al menos la primera jornada del Mercat Can Nadal puede ser un éxito de público.

Hace aproximadamente media hora que ha abierto sus puertas esta nueva fórmula de mercado navideño ideada por el Consell de Ibiza que reúne en el mismo espacio a la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), a 25 tiendas de barrio de la isla y a cuatro artesanos locales. La idea, como explican en la inauguración el presidente del Consell, Vicent Marí, y la consellera de Promoción Económica y Empresarial y Cooperación Municipal, Maria Fajarnés, es, por un lado, echar una mano al comercio ibicenco y la artesanía autóctona y, por otro, apoyar la labor que está realizando IFCC.

Nada más entrar en el interior del Recinto Ferial, decorado con motivos navideños, los visitantes se encuentran con dos puestos de esta asociación de lucha contra el cáncer. En ellos pueden adquirir boletos para un gran rifa o apuntarse a la subasta que se hará por la tarde para pujar, por ejemplo, por estancias de dos noches en establecimientos hoteleros de las Pitiusas, cenas en restaurantes locales, viajes en lancha o tratamientos de belleza. Lo que se rifa y se subasta son donaciones de negocios de Ibiza y Formentera. Todo lo que se recaude con estas iniciativas, en el resto de estands que tiene IFCC en Can Nadal y en la cafetería del Recinto Ferial, se destinará a sufragar la actividad de la entidad, que lleva 21 años en las Pitiusas ofreciendo apoyo a los enfermos de cáncer y a sus familias.

También en la entrada hay una zona de exposición de Sabors d’Eivissa en la que se exhibe una variada muestra del producto gastronómico local. Hay almendras, aguacates, coles, patatas, boniatos, sobrasada, butifarró, bescuit, Vi de la Terra y herbes eivissenques, entre otras muchas cosas, que solo con mirarlas abren el apetito. Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la calidad agroalimentaria del Consell de Ibiza, deposita en una mesa los folletos editados con cinco recetas típicas ibicencas muy apropiadas para cocinar en estas fechas. «El plato estrella, sin duda, es el sofrit pagès, que se comía tradicionalmente el 25 de diciembre», explica. Muestra también las recetas de la salsa de Nadal, el rostit d’anyell al forn, el gall al forn y los ossos amb col pagesa. «Mañana (por hoy) haremos degustación de salsa de Nadal a las 12 horas y un taller de turrón a las 16 horas con la cocinera Marga Orell», comenta Joan.

La parte central del recinto la ocupan puestos de comercios de todo tipo en los que se ofrecen, en muchos casos, descuentos y promociones. En Can Nadal se pueden comprar, por ejemplo, juguetes, plantas y flores, decoración navideña, ropa y zapatos, abanicos, bisutería, miel y artículos del hogar.

«La verdad es que tengo la impresión de que el mercado va a ir bien, se nota que la gente tiene ganas de disfrutar», comenta Paola Scrigna, a cargo de Mara Ibiza Pastry, un negocio con sede en Santa Eulària cuyo producto estrella es «el panettone hecho en Ibiza». También es optimista Estefanía Arcos, gerente de Raconets, una tienda de Vila en la que se pueden encontrar desde regalos para el amigo invisible hasta obsequios para bautizos, bodas y comuniones. «Estamos teniendo muy buena acogida», asegura.

Entre los establecimientos que tienen estand en este mercado navideño hay unos cuantos de Sant Antoni, por ejemplo, el de Silvia’s dogs, en el que se ofrecen complementos y alimentación para perros, incluidos algunos caprichos culinarios que las mascotas pueden disfrutar en estas fiestas como el caldo navideño y las uvas de la suerte. Patricia de la Fuente, hermana de Silvia, la propietaria del negocio, se muestra muy satisfecha con Can Nadal porque supone «un apoyo al comercio local».

Hay gente paseando entre los puestos, pero la mayoría del público en este momento está disfrutando del espectáculo de baile de Ibiza Dance Academy. Al terminar Yaima Arias, la directora de esta academia de danza de Vila, invita a todas sus alumnas a subir al escenario para bailar freestyle al ritmo del archiconocido tema navideño ‘All I Want for Christmas Is You’, de Mariah Carey.

Actuaciones en directo

El de Ibiza Dance Academy no será el único espectáculo de la jornada. A lo largo del día actuarán también LaCalle, Capricorn y Morning Drivers. En un cartel se detallan todas las actuaciones programadas en los dos días que dura el mercado. En la jornada de clausura de este domingo habrá de nuevo baile y música con Centro de Danza (11.30 horas), The Moonshine Band (12.30 horas), Capricorn (17.30 horas) y Canallas del Guateke (19 horas).

Uno de los lugares más concurridos de Can Nadal es la cafetería, que gestiona IFCC. Allí están vendiendo pasteles y cocas Mati Núñez Rodríguez y su hija Laura, colaboradoras de la asociación. «La gente está respondiendo muy bien», comenta con alegría Núñez mientras dirige la vista a las mesas, todas llenas.

Talleres para niños

Los más pequeños tienen un espacio especial con talleres de todo tipo en los que se pueden entretener mientras los adultos hacen sus compras navideñas. En el de manualidades con hama beads están Melany González y sus dos hijos, Allison y Dylan, de once y seis años. El pequeño muestra el reno que ha hecho, mientras su hermana y su madre dan forma a un Mario Bros. «Es una actividad muy relajante», comenta Melany, que vive con su familia en Sant Antoni. Supervisa su trabajo Noemí Burgueño, de S’Espurna, la escuela de tiempo libre que se encarga de los talleres infantiles. No muy lejos de allí se fotografían en el sillón de Papá Noel David y Susana junto a su bebé Izel.

IFCC ocupa por completo uno de los laterales del Recinto Ferial. Allí tiene la tómbola y puestos con bisutería, ropa, plantas de Navidad y objetos de todo tipo, de primera y segunda mano, que se pueden adquirir por precios irrisorios para ayudar a la asociación. «Antes, cada dos años, IFCC hacía su propio mercadillo a principios de diciembre en el Recinto Ferial hasta que llegó la pandemia. Ahora lo hemos retomado con esta nueva fórmula que nos ha ofrecido el Consell», recuerda Johanna de Roon, voluntaria de IFCC. Marga Ferrer, que era asidua al mercadillo de la asociación, no ha querido faltar tampoco a Can Nadal, aunque echa un poco en falta «el ambiente de antes». Alaba la labor de la asociación, a la que siempre que puede ayuda. Hoy (por ayer) no es una excepción. Ha arrasado con los puestos de IFCC. Acaba de comprar a precio de ganga una lámpara y un jabón y sale cargada del Recinto Ferial con una mochila llena de pequeños detalles, su particular granito de arena para luchar contra el cáncer.