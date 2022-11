El 25 de noviembre dará el pistoletazo de salida el Festival Mal del Cap Narratives Mal Dites de Ibiza, en el que, como cada año, los cortometrajes serán protagonistas de una programación que incluye también conciertos, espectáculos y largometrajes. Todas las actividades serán gratuitas.

Esta octava edición ha vuelto a batir récords de participación en su concurso con más de 2.500 cortometrajes procedentes de 57 países. De entre todos ellos, el jurado ha elegido un total de 18 trabajos, que se exhibirán a lo largo del festival en las secciones oficial y juvenil.

La fiesta de inauguración del certamen tendrá lugar el día 25 de noviembre a las 23 horas en Malanga Café, en Vila, con las actuaciones de Laura Sam y Dj Don Fluor.

El festival propiamente dicho empezará el miércoles 30 de noviembre a las nueve de la mañana en el Centre de Creació Jove C19 de Ibiza donde hasta el viernes de esa semana acudirán los alumnos de los institutos de educación secundaria de Ibiza. Ellos serán los que decidirán con su voto el corto ganador de la sección juvenil entre los seis seleccionados: ‘Babel’, de Alejandro San Martín; ‘Thank you for your teeth’, de George ve Gänæaard y Horia Cucut; ‘Parlez-Vous?’, de Aitor de Kintana; ‘Nàdia’, de Sofia Farré Flotats, y los cortos nominados a los Goya de este año ‘Tula’, de Bea de Silva; y ‘Operación Frankenstein’, de José María Fernández de Vega. Pedro López, codirector del Festival, destacó ayer en un comunicado que esta edición previsiblemente se alcanzará la cifra de 2500 chicos y chicas que han conformado el jurado joven durante estos ocho años de trayectoria. Asimismo, animó al profesorado de secundaria a inscribir a sus clases en los diversos pases de cortos poniéndose en contacto directamente con el Centre de Creació Jove , en el teléfono 971 397600 ext. 24150 o escribiendo un email a joventut@eivissa.es.

En lo que se refiere a la sección oficial de cortometrajes a concurso, el primer pase tendrá lugar el 30 de noviembre a las 19 horas en Can Ventosa, en Ibiza. Se proyectarán el corto brasileño 'Neguinho', de Marçal VIanna; 'El amor amenazado', de Héctor Herce; 'The Real Spaghetti Western', del bielorruso Alex Maximov; y los cortos, también seleccionados en la sección juvenil, 'Tula', de Bea de Silva y 'Parlez-Vous?', de Aitor de Kintana. Tras la primera sesión será el turno del espectáculo 'Ultrashow' de Miguel Noguera. La celebración concluirá con el espectáculo Ultrashow de Miguel Noguera.

El 1 de diciembre a las siete de la tarde en Can Ventosa, tendrá lugar el segundo pase en el que se podrán ver los siguientes títulos: 'Mesa para tres', de Álvaro G. Company y Meka Ribera; 'Non Grata', de Alba Lozano García; 'Amables Perritos', de Nitya López; 'Safe,' de Josema Roig; el corto ibicenco del director Miguel Ramón, 'Voces'; y 'Cuando haces pop', de Kevin Castellano y Eduardo Hirschfeld. Además, el festival contará con la presencia de Anastasia Bengoechea ‘Monstruo Espagueti’ y Marina García para hacer un directo de su podcast ‘Gente 2020’, que contará como invitado con el humorista y miembro del dúo Venga Monjas, Xavi Daura.

El último pase de la sección oficial a concurso tendrá lugar a las 19.30h, el 2 de diciembre, en el centro cultural de Can Jeroni en Sant Josep. En esta sesión se podrán ver los cortos 'Work it Class', del director ganador del VI Festival Mal del Cap, Pol Diggler; 'Tornar a casa', de Ariadna Pastor Sanegre; y el corto de animación francés 'Les Larmes De La Seine', de Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolás Mayeur, Etienne Moulin, HadrienPinot, Lisa VicentePhilippine Singer, y Alice Letailleur. Además, se proyectará la última película de Carlos Vermut, ‘Mantícora’ y habrá coloquio con Nacho Sánchez, el actor protagonista.

Los ganadores de las diferentes categorías se darán a conocer en la entrega de premios el 3 de diciembre a las 12.30 horas en Can Jordi Blues Station, en Sant Josep. El Festival Mal del Cap se clausurará con un concierto del actor ganador de un Goya Manolo Solo y los Also Starring teloneados por el grupo ibicenco Hostal Pascual.