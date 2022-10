Festival Can Rock Ibiza: El oasis del punk y el metal

El pasado abril el festival de sonidos extremos Can Rock retomaba la presencialidad, tras una edición pandémica online, en un encuentro de dos jornadas con ocho bandas. Ahora eleva la apuesta y celebra su segunda edición en un mismo año con dos grupos más hasta sumar diez, cinco de Ibiza y cinco foráneos, este fin de semana. Será el viernes y el sábado, 21 y 22 de octubre en Es Birra de es Canar.

El festival tendrá dos vertientes, una dedicada al punk rock el viernes y en la del sábado se abrirá a todo el abanico de los sonidos metaleros. El cartel de la primera está compuesto por los ibicencos Seisdientes y Stone Corners junto a los mallorquines Yoko Factor y Toxic Army y los barceloneses The Lizards. El sábado tocarán los locales Badak, Vitrol y Apotropaico, los catalanes Always My Fault y cerrarán los madrileños Eternal Psycho.

Da la casualidad de que un buen número de bandas de esta edición están lideradas por mujeres, algo cada vez más habitual en el rock duro. «La verdad es que al confeccionar el cartel no lo pensamos, pero salió así y estamos muy contentos y orgullosos de ello», afirma Pablo Kiaro, que vuelve a organizar el festival junto a Matteo Mochen, ambos componentes de Apotropaico.

«Cuando comenzamos a hacer el festival de metal en 2018 no teníamos muchas expectativas, pero tuvimos muy buena acogida, a la gente le gusta mucho el formato e incluso lo hemos exportado ya a Mallorca», explica Kiaro, que destaca que uno de los objetivos del encuentro es facilitar un escenario a grupos de la isla, de las islas, que no tienen muchas oportunidades de tocar en el circuito más convencional.

«Queremos que toquen bandas de Ibiza porque en la isla es muy complicado para la mayoría y en Can Rock pueden hacerlo con bandas de un buen nivel de la escena underground y así la rueda gira». «Nosotros mismos (Apotropaico) hemos estado tocando en Portugal. En Ibiza hay poco espacio para el punk y el metal extremo y queremos suplir esta carencia», dice Kiaro.

El festival no cuenta con apoyo público y está organizado y financiado en su totalidad por los organizadores. «Seguimos haciéndolo porque si no, algunas de estas bandas desaparecerán, hacemos el esfuerzo por ellos y por nosotros, como músicos y como espectadores», señala Pablo Kiaro.

Del programa de esta edición señala a los cabezas de cartel de las dos jornadas: «The Lizards son un power trio punk de Barcelona que lo está petando. Ya tocaron en Can Rock cuando empezaban y tenemos ganas de verles ya maduros». «Eternal Psycho son una banda de industrial metal que está teniendo mucho impacto. Han sido los teloneros en la última gira de Black Label Society y son la revelación de la escena underground».

Ibicencos y mallorquines

Además de los ibicencos, que van del rock alternativo de Stone Corners y el punk de Seisdientes al nu metal de Badak, el extreme de Vitrol o el trash de apotropaico, también destaca el rock industrial de Toxic Army, el rollo garajero de Yoko Factor -«unos White Stripes cabreados», define Kiaro- o el metalcore de los jóvenes barceloneses Always My Fault.

Kiaro destaca que pese a las dificultades, hay un público muy fiel del punk y el metal que acude siempre a los conciertos y festivales: «Hay público y además hay una conexión muy fuerte y nunca fallan. Para esta edición ya nos han confirmado que va a venir gente de Mallorca, de Madrid y de Barcelona, porque tenemos un cartel muy potente». Y mantiene la esperanza: «La idea es seguir creciendo y que en un futuro podamos hacer algo más grande, con algo más de apoyo». De momento, además de Kiaro y Mochen, colaboran en la organización Toni Bonet, Isma Martínez, Iván Tamarit y el fotógrafo Alejandro Iborra.

Las entradas ya están a la venta en entradium a 13 euros. Las puertas abrirán cada jornada a las 19 horas.