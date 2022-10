La Ibiza más tradicional, pintada por Susana Cardona

Tras la buena acogida de su primera muestra en Ibiza, que llevó a cabo en julio en Can Curt, en Sant Agustí, Susana Cardona Costa se ha embarcado en un nuevo proyecto artístico, ‘Sempre mirant enrere’, que presentará hoy a las 19.30 horas en es Cubells, en el salón Joan XXIII, junto a la iglesia de la localidad.

La exposición, que se realiza en el marco de las fiestas de Santa Teresa, reúne cerca de una veintena de cuadros en los que la pintora homenajea de nuevo la cultura y las tradiciones ibicencas. «En esta ocasión no me he centrado tanto en las payesas de Ibiza y Formentera sino más bien en la forma de vivir y en las costumbres que tenían nuestros antepasados». Uno de las obras más especiales de ‘Sempre mirant enrere’ es un cuadro que Cardona realizó por encargo para una familia de es Cubells, que esta tarde tendrá la oportunidad de ver el resultado. La artista ha tomado como modelo una foto que hace muchos años se utilizó para ilustrar el cartel de fiestas de este pueblo en la que aparece pescando un hombre «muy querido en es Cubells».

En esta exposición Cardona mezcla de nuevo óleo y tinta china, «pintada a la forma tradicional, con caña», y agrega distintos materiales, como «tierra de Formentera o una red de pesca». En sus nuevos cuadros, la artista ha incorporado «un toque de color».

‘Sempre mirant enrere’ se podrá visitar hasta el 16 de octubre de 18.30 a 21 horas. Para Cardona Costa ésta es la tercera exposición que realiza en su incipiente carrera artística.