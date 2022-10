Dos décadas de una orquesta «por y para los músicos de Ibiza»

Manuel Ramón Mas sostiene en sus manos, como un tesoro, el programa de mano del concierto de debut de la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa (OSCE), que se celebró el 22 de diciembre de 2002 en el auditorio de Can Ventosa bajo su batuta. El que fuera entre 1990 y 2013 director del Patronato de Música de Vila se lo muestra con orgullo a quien ahora ocupa su cargo, Iván Mérgola, y al actual director titular de la formación musical, Fernando Marina, que acaba de aterrizar en Ibiza para llevar a cabo los últimos ensayos en la víspera del gran día, el de la celebración de los 20 años de la OSCE . «Fijaros, aparecen los nombres de todos los músicos de la formación e, incluso, de los atrileros que participaron », comenta Ramón Mas, que es asesor honorífico del patronato. Él fue el promotor de la OSCE y «durante cerca de quince años» uno de los que llevó su batuta, que se fue turnando con Adolfo Villalonga y Georges Verwilt. «Inicialmente se nombraron cuatro directores, el cuarto era Raymond Andres, pero enfermó y no llegó a dirigir», apunta.

«Hicimos la orquesta pensando sobre todo en los estudiantes de cuerda de Ibiza , para que tuvieran una agrupación donde desarrollar su labor pedagógica», explica Ramón Mas sobre los motivos que llevaron a crear la OSCE. «Montar una orquesta es el proyecto más ambicioso que puede tener una escuela de música y a la vista está que ha tenido éxito porque ya ha cumplido veinte años y la formación cada vez está cogiendo más nombre», asegura.

Recuerda también que la idea de hacer la orquesta, que le llevaba rondando años, se la propuso a la entonces concejala de Cultura de Ibiza, Lourdes Costa. «Le pareció muy bien y, tras consultarlo con Xico Tarrés, que era el alcalde en aquella época de Vila, me encargó que hiciera el proyecto, que fue aprobado por unanimidad por la junta rectora del Patronato de Música», señala.

Como detalla una información firmada por José Manuel Piña publicada en Diario de Ibiza el 19 de diciembre de 2002, aquella orquesta nació «con 38 músicos, entre violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos, contrabajos, flautas traveseras, oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas y percusión». Sus integrantes, cuya edad rondaba «entre los 25 y los 26 años», eran fundamentalmente «estudiantes de nivel superior de conservatorio, además de profesores de cuerda».

En la época de Ramón Mas la OSCE ofrecía cuatro conciertos al año. El asesor honorífico del patronato recuerda con especial cariño el primero, el de diciembre de 2002, que contó como violinista solista con Lina Tur Bonet, que viajó expresamente a Ibiza desde Viena para esta ocasión. Rememora con una sonrisa aquella noche: «Tras acabar el concierto me fui a casa y cuando ya estaba con el pijama me llamaron por teléfono los músicos de la orquesta, que estaban en un restaurante festejando que había sido un éxito. Me tuve que levantar de la cama para ir a la celebración». Para él, también fueron muy especiales «el concierto en el que la OSCE, el Cor Ciutat d’Eivissa y solistas de Mallorca interpretaron la Misa de la Coronación de Mozart» y el celebrado en Ávila en 2008 y convocado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en el que Miguel San Miguel, director del coro de Vila, estrenó su obra ‘Fantasía española’.

Ramón Mas destaca, asimismo, los nombres de algunos de los directores invitados que han acompañado a la OSCE en estos 20 años de historia, como «José María Cervera, batuta durante décadas de la soprano Montserrat Caballé; el coronel Francisco Grau, al frente de la Banda Sinfónica de la Guardia Real»; y Silvia Sanz Torre, «que entonces era una de las dos únicas directoras de orquesta que había en España».

Mérgola y Ramón Mas mencionan, además, algunas de los músicos solistas invitados con los que ha contado la formación ibicenca en estas dos décadas: «Lina Bufí, Elvira Ramón, Nélida Boned...» y un largo etcétera.

Un ‘impasse’ de dos años

Durante la conversación a cuatro, también se recuerda el parón que se produjo en la OSCE entre 2017 y 2019, cuando se decidió dar un nuevo rumbo a la formación y que, en vez de los tres directores que había tenido hasta entonces, contara con una única batuta titular. La idea era encontrar un camino claro para la OSCE ,que, como resalta Mérgola, «ha pasado de ser una orquesta basada fundamentalmente en estudiantes y apoyada en profesores a convertirse en una agrupación 100% profesional».

El Patronato de Música de Ibiza convocó un concurso de méritos, al que se presentaron 25 personas de las que se escogieron a tres candidatos, los de mayor puntuación. Éstos tuvieron que demostrar sus aptitudes poniéndose al mando de la Simfònica de Vila en tres conciertos que se celebraron a lo largo de 2019. La batuta del último, que se llevó a cabo en octubre, la llevó precisamente Fernando Marina, que ese mes de diciembre fue nombrado director titular con el respaldo unánime de «los músicos de la orquesta, de la junta asesora y de los profesores», según explica Ramón Mas.

La actividad de la OSCE y el debut de Marina quedó en suspenso por el estallido de la pandemia. «Estaba previsto que me estrenara como director titular en un concierto en marzo de 2020, pero llegó el covid y el confinamiento y todo se paralizó», explica. Marina tuvo que esperar hasta octubre de 2020 para debutar, eso sí con un formato de orquesta de cámara, debido a las restricciones sanitarias de aquel momento, que obligaban a ensayar y actuar con mascarilla, distancias de seguridad y reducción de aforo.

«Hemos ido surfeando las diferentes olas de la pandemia y lo importante es que hemos conseguido continuar con la actividad musical a pesar del covid y que el patronato apostó por apoyar a los músicos», resalta el director de la formación.

No fue hasta junio de este año que la OSCE pudo ofrecer por fin un concierto con la plantilla al completo y sin ningún tipo de restricción. «Hicimos la Quinta de Beethoven para celebrar que habíamos sobrevivido, en plan heroico», comenta con humor, mientras Mérgola apostilla que la cita «fue muy emotiva». También lo será la de mañana (por hoy) a las 18 horas en Can Ventosa, cuando está previsto celebrar los veintes años de la OSCE. El concierto, adelanta su director, sonará a «fiesta», y, en la primera parte, contará, destaca, «con ocho solistas de la orquesta».

Orquesta de cantera

Explica Marina que la plantilla actual, que ronda «entre los 35 y los 38 integrantes», es «bastante joven» y está «llena de ilusión y ganas de trabajar». Se nutre en su gran mayoría de aquellos músicos que en sus tiempos se formaron en el Patronato de Música de Ibiza y que ahora son ya músicos profesionales. «Es una orquesta pensada por y para los músicos de Ibiza», insiste. «Si recurrimos a gente de fuera tenemos en cuenta que sean residentes en la isla y siempre priorizamos a los músicos de Balears», apunta Mérgola.

El director del Patronato de Música habla de proyectos de futuro para la OSCE. Además de conseguir una sede más grande y de alargar la temporada con más conciertos (ahora son tres al año), el reto es «estabilizar la plantilla». Con esa idea en mente en 2021 se hicieron pruebas de atril de flauta travesera y la idea es convocarlas también para el resto de instrumentos orquestales «en cuanto sea posible». «Para eso hace falta más presupuesto», comenta Ramón Mas, al que Mérgola pide más de una vez consejo. «Para mí es un referente», dice provocando el sonrojo y la emoción del asesor honorífico del patronato, que se despide minutos después para ver el ensayo general matutino de la OSCE.