Iván Mérgola: «La falta de espacio es el gran lastre del Patronato de Música de Ibiza»

El 3 de junio de 2021 Iván Mérgola (Madrid, 1977) se convirtió en el nuevo director del Patronato Municipal de Música tras ganar el concurso de méritos convocado en marzo del año pasado por el Ayuntamiento de Ibiza. En su elección tuvo mucho peso su experiencia como gestor, una labor que siempre ha apasionado a este guitarrista, que comenzó sus estudios de música en Ibiza, la isla donde se crió hasta los 18 años, y completó su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En esta ciudad, siendo apenas un veinteañero, ya ejerció de jefe de estudios en un conservatorio concertado. En Formentera, donde ha residido 22 años, dirigió desde sus inicios, en 1999, la Escuela Municipal de Música de Formentera y desde 2002 el aula de extensión del Conservatorio de Ibiza. En 2017, «en plena crisis de los 40», Mérgola decidió dejar la gestión y dedicarse solo a la docencia como profesor de guitarra. Poco después salió la plaza para dirigir el Patronato de Música de Vila y no dudó un segundo en presentarse y es que, como él mismo reconoce, es «un culo inquieto» y lo de gestionar es lo suyo. Lo cuenta a Diario de Ibiza en una entrevista en la que hace balance del año que lleva al frente del patronato.

¿Qué le motivó a presentarse al concurso de méritos para dirigir el Patronato Municipal de Música de Ibiza?

Un cúmulo de cosas. La primera, que los objetivos que yo tenía marcados en la vida como pedagogo ya los había cubierto. Además, después de 22 años en Formentera, necesitaba un cambio de ciclo vital. Encima, la gestión siempre me ha encantado y no se me da mal. Desde mis tiempos de Madrid, solo he estado un año de mi trayectoria profesional sin estar en un equipo directivo y en ese periodo me di cuenta lo que echaba de menos poder ayudar. Justo en ese impasse salió la plaza para dirigir el Patronato de Música de Ibiza, que básicamente es gestión y decidí dar el paso. Me presenté pensando que ni siquiera me iban a coger y pasé el concurso de méritos y dije: «Venga, aventura nueva en isla nueva». Como me han dicho en alguna ocasión, yo buscaba el patronato y el patronato me buscaba a mí.

¿Qué balance hace de este primer año de gestión?

Llegué siendo un desconocido, porque ten en cuenta que de Ibiza me fui a los 18 años y no he vuelto hasta ahora, y me recibieron con los brazos superabiertos. Y después de un año, han hecho que sienta que soy parte de una familia, porque, a día de hoy, te puedo decir que el patronato es una pequeña gran familia, y formar parte de ella en solo un año imagínate lo que significa para mí, mi balance es superpositivo.

¿Qué fue lo primero que hizo como director?

Conocer la realidad del patronato y a las agrupaciones, la escuela, el profesorado, el alumnado, la Amipa... y presentarme a todo el mundo. También hice cambios a nivel administrativo y de gestión interna, modificando el equipo con el que trabajo para que se adecuase a mi proyecto. Realmente el patronato es una cosa muy grande, no solo es una escuela, hay una orquesta, una banda, un coro, una big band, así que me presenté a todos ellos e intenté conocer sus carencias y sus virtudes para poder ayudar a que todo esto funcione, si puede ser, mejor.

¿Ha pedido consejo en este tiempo a alguno de sus predecesores?

Sí, a Elisenda (Belda) y a Manolo (Ramón Mas). Es más, tengo contacto directo con ellos a menudo.

¿Y cuál es el principal consejo que le han dado?

Paciencia. Hay que tener en cuenta que el patronato tiene bastantes años y en las instituciones antiguas siempre hay muchas cosas atávicas y hay que saber lidiar con ellas.

Cuando en 2013 Manuel Ramón Mas dejó la dirección del patronato dijo que la principal carencia de la institución era la falta de espacio. ¿Opina lo mismo?¿Tan pequeño se ha quedado el patronato?

Se ha quedado muy pequeño, hasta el punto de que no podemos hacer absolutamente ningún proyecto nuevo porque no cabemos ni los que somos. Es más, hemos tenido que solicitar al instituto Santa Maria tres aulas para el año que viene para poder hacer lo que hacemos solo, sin incluir nada nuevo. La falta de espacio es tremenda, hasta el punto de que es asfixiante. Para que te hagas una pequeña idea, mi propio despacho se convierte en aula por las tardes. Estamos en ese punto de crisis.

¿Cómo está el proyecto de la Casa de la Música?

Se ha licitado dos veces, la primera vez no se presentó ninguna empresa y la segunda, que aumentaron el presupuesto dos millones y pico de euros, tampoco. El Ayuntamiento está intentando solucionarlo, pero no hay ninguna empresa que se quiera encargar del proyecto. Así que estamos otra vez a la espera de ver qué pasa. Estamos funcionando con parches intentando conseguir más espacios para poder hacer las agrupaciones.

Queda claro entonces que su prioridad absoluta es conseguir más espacio.

Sin duda, sin espacio lo único que podemos hacer es mantener lo que tenemos, que está muy bien, pero es una lástima porque un centro educativo debe crecer, renovarse y mejorar. No tenemos más alumnos porque no tenemos más espacios, es así de simple. Como director ese es el gran lastre, no puedes hacer nada. Ten en cuenta, además, que el edificio es compartido, que eso es otro problema grande porque, por ejemplo, el auditorio no lo podemos usar siempre que queramos, y agrupaciones gigantescas tienen que ensayar en espacios mínimos porque las aulas no están pensadas para una orquesta o una banda sinfónica o para un coro.

«Después de 20 años, ha llegado el momento de que la OSCE tenga más presencia en la cultura ibicenca»

Dígame un proyecto que le gustaría poner en marcha en caso de contar con un edificio en condiciones.

Un proyecto que creo que podría ser muy interesante es crear una orquesta de cámara de Ibiza. No hay ninguna formación estable de cuerda en esta isla donde los chicos que han estudiado violín puedan tocar. Hacer una orquesta de cámara, que es cuerda básicamente, sería maravilloso para ellos y para la isla porque tendríamos conciertos espectaculares con una inversión mínima.

Hablemos de algún proyecto que pueda poner en marcha pronto.

Una cosa que vamos a empezar a hacer es abrir el patronato al resto de escuelas de música, tanto municipales como privadas. Hay muy pocos proyectos en común y es una pena porque el patronato, dentro de los mínimos que tenemos, tiene espacios para hacerlos. Un proyecto que arrancaremos este año es hacer un encuentro una vez al mes de percusionistas de todas las escuelas de música y del Conservatorio de Ibiza para tocar todos los instrumentos, hacer partituras en conjunto y al final de curso poder hacer un concierto todos juntos en los diferentes municipios. Mi idea es que el patronato no sea una cosa blindada solo para nuestros alumnos, sino para toda la población de la isla de Ibiza.

¿Qué futuro ha planeado para la Orquestra Simfònica Ciutat d’Ibiza (OSCE)?

La OSCE, que, por cierto, en octubre cumple 20 años, es la única orquesta estable que hay en esta isla. El problema que tenemos, como siempre, es la financiación. Con el presupuesto que tenemos, que es muy limitadito, podemos hacer solo tres conciertos al año. De cara al futuro mi idea es intentar que la OSCE pueda hacer una temporada. Hemos demostrado en estos últimos conciertos que hemos llenado la sala hasta la bandera. Después de 20 años, creo que ha llegado el momento de que la OSCE tenga más presencia en la cultura ibicenca y con tres conciertos al año es imposible. Necesito una orquesta con una plantilla estable , que pueda hacer una programación una o dos veces al mes. Para eso necesito también un centro donde ensayar, porque con el auditorio no puedo contar.

«La banda es una joyita que deberíamos regar con más presupuesto y una plantilla más grande»

¿Y qué planes tiene para la Banda Simfònica Ciutat d’Eivisa?

El camino que estoy tomando es profesionalizarla un poco más. Actualmente es semiprofesional, tenemos músicos de plantilla y gente que contratamos para conciertos determinados. La banda es muy potente, muy buena, y además con mucha historia, es una joyita que tenemos en Ibiza y deberíamos regarla un poquito más con más presupuesto y una plantilla más grande.

¿Cuáles son las prioridades en el caso de la escuela de música?

Aumentar plantilla y tener toda la plantilla orquestal. Hay instrumentos que no tenemos, como arpa, guitarra, acordeón, fagot...nos faltan especialidades instrumentales que no podemos implantar porque no tenemos aulas para hacerlo. Demanda tenemos de sobra.

¿Qué proyectos tiene para el el coro y la big band?

Para el coro mi proyecto principal es rejuvenecerlo. Necesita una inyección de gente joven para mantenerlo. Estamos hablando entre Miguel (San Miguel) y yo de generar programas para atraer al coro a jóvenes del patronato y de fuera. Potenciaremos el coro juvenil. En el caso de la big band nos gustaría poder hacer una temporada más larga, porque ahora solo hacemos tres conciertos al año.

Para casi todo lo que ha dicho hace falta más presupuesto. ¿Se lo ha pedido ya al Ayuntamiento de Ibiza y a otras instituciones?

Sí. El problema es que solo nos nutre el Ayuntamiento y un poco el Consell y el Govern. Teniendo en cuenta que las actividades de las que estamos hablando no solo son para Vila sino para toda la isla, creo que las instituciones deberían apoyar un poco más al Patronato de Música. También estoy intentando establecer un sistema de financiación privada.

¿Cuál es su gran sueño para el patronato?

Mi gran sueño es que todas las familias de esta isla tengan un instrumento en su casa.