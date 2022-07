Bomba Estéreo, en Ibiza: «Estamos tan conectados al móvil que nos estamos perdiendo la vida»

El dúo colombiano Bomba Estéreo, que componen Simón Mejía y Li Saumet, promete sorprender esta noche en Sueños de Libertad con un concierto que hará cantar y bailar al público con sus letras «con conciencia» y sus ritmos pegadizos, que fusionan folclore y electrónica.

¿Qué significa para ustedes, un grupo que llena estadios, actuar en Ibiza?

Estamos superemocionados, especialmente yo, porque nunca hemos ido a Eivissa. Sé que pasan cosas muy bonitas en la isla, que hay mucho movimiento y allí vive mi artista favorito en estos momentos, Alex Serra. Me entusiasma la idea de tocar allí, de conocer la isla y ver la playa y el mar, a los que estoy muy conectada. Siento que Ibiza tiene una parte espiritual muy grande y mucha gente que está en esa onda y nuestro concierto también va muy enfocado a eso, así que estamos ansiosos por ver la reacción de la gente.

¿Qué han preparado para el concierto de Sueños de Libertad siendo su primera actuación en la isla?

Haremos una presentación superespecial, superlinda. Dividiremos el concierto en tres partes y habrá temas de todos nuestros álbumes, incluidos varios del último trabajo, ‘Deja’. Vamos a tener muchos arreglos musicales y versiones nuevas de canciones. Vamos a tocar de todo, de lo antiguo y de lo nuevo, incluso cosas que no han salido todavía.

¿Qué tenían en mente cuando empezaron a ‘cocinar’ la idea de hacer ‘Deja’?

‘Deja’ es un disco de conexión, de volver a la raíz, de entender que uno tiene que estar en su centro y en su interior y conectarse con la naturaleza y las cosas básicas. Fue muy loco porque justo cuando iniciamos el proyecto empezó la pandemia, que nos hizo entender ese mensaje que contiene ‘Deja’ de una manera todavía más fuerte. Sacar el álbum en ese momento creo que tuvo todo el sentido del mundo porque ‘Deja’ habla de eso, de que, a veces, estamos más conectados a los aparatos electrónicos que a lo que realmente importa, que son cosas como la familia, la naturaleza, el agua, la tierra...

"Yo hago las canciones siempre pensando en que lo va a escuchar bastante gente y que la música es mántrica"

¿Es tan importante la letra como la música para Bomba Estéreo?

Sí, para nosotros es superimportante porque la letra es, al final, el mensaje que la gente va a entender. Yo hago las canciones siempre pensando, cada vez con más conciencia, en que lo va a escuchar bastante gente y que la música es mántrica y que cuando tú repites algo mucho sucede. Si tú dices muchas veces «estoy bien» va a llegar un momento en que lo vas a estar; si tú repites «estoy mal» al final lo estarás. Por eso trato de hacer letras muy positivas para que cuando la gente las repita y las baile se genere eso, algo positivo. Siento que los artistas tenemos esa responsabilidad de ser canales entre el cielo y la tierra, de poder entregar cosas, formaciones para las demás personas.

¿A qué asuntos divinos y humanos le gusta más cantar?

A todo. A veces ni siquiera siento que soy yo, siento que soy un canal de algo que pasa por mí. Pueden ser vivencias mías o situaciones que están pasando a mi alrededor o, incluso, que no he vivido todavía. A veces son cosas de conexión con la tierra. Por ejemplo, para ‘Deja’ medité y estuve mucho en contacto con la naturaleza y de ahí me vino mucha inspiración. De hecho, en el álbum hay muchos temas de conexión con la madre tierra. Por otro lado, el tema ‘Deja’, que da título al álbum, habla de la depresión, que es una enfermedad que a todos nos ha tocado en algún momento de la vida, sobre todo ahora por esta desconexión. Todo el álbum trata de eso. Estamos en un mundo virtual y resulta que el presente no es ese mundo del teléfono o del computador, el presente es lo que está sucediendo en tu vida y te lo estás perdiendo por estar en otros lados. Es a eso a lo que me gusta cantar, especialmente ahora.

"La clave del arte y del éxito es esa, hacer las cosas con amor y porque te gustan"

Para la gente que no les conozca, ¿cómo calificaría el estilo musical de Bomba Estéreo?

Música bailable con conciencia. La base sería el folclore con música electrónica, pero siempre hemos experimentado con muchos ritmos.

¿Escucharemos en Ibiza el tema ‘Ojitos lindos’, que han hecho con Bad Bunny?

Es una sorpresa, no te puedo decir.

El tema se ha convertido en un hit...

Es lindo porque las colaboraciones son eso, juntar a dos bandas y hacer algo que potencialice tanto a una como a otra. Obviamente hacer una canción con el artista más grande de Latinoamérica va a ser un hit, sobre todo si se hace como se hizo esa, con el corazón, con el alma. Es una gran canción de la que estoy muy feliz.

¿Cuál cree que es el secreto del éxito de Bomba Estéreo?

Yo creo que lo más importante es que siempre hemos hecho las cosas porque las queremos hacer, de corazón, muy honestas y muy orgánicas, sin esperar nada. Así, las cosas llegan. De verdad que todo lo que nos ha pasado nunca lo habíamos esperado y ha llegado. Tampoco hemos querido más de lo que hemos tenido así que la vida siempre nos ha sorprendido. La clave del arte y del éxito es esa, hacer las cosas con amor y porque te gustan.