Eliades Ochoa, en Ibiza: «Gracias a Buenavista Social Club me sentí embajador de la música cubana en el mundo»

Han pasado muchos años desde la última actuación de Eliades Ochoa en Ibiza. El músico cubano estuvo en las fiestas de Sant Agustí, a finales de la década de los 90, con el Cuarteto Patria. Lo recuerda en una conversación telefónica con Diario de Ibiza, días antes de viajar a la isla para presentar en el festival Sueños de Libertad su último trabajo y repasar temas míticos de Buena Vista Social Club.

¿El concierto que ofrecerá en Sueños de Libertad será un homenaje a Buena Vista Social Club?

Sí, estamos de gira celebrando los 25 años de este proyecto y promocionando mi último disco, ‘Vamos a bailar un son’.

¿Qué significó para Cuba aquella experiencia que nació con la grabación de un disco en 1996?

Siempre digo que Buena Vista Social Club le abrió las puertas del mundo a la música cubana, es una verdad que no se puede negar. Sabemos que ha habido muchas cosas buenas en Cuba, como Los compadres, el Trío Matamoros, etcétera, pero no ha pasado nunca nada igual como Buena Vista Social Club.

¿Y qué supuso para su carrera?

Gracias al proyecto Buena Vista Social Club hubo muchos momentos en los que me sentí o fui algo así como embajador de mi música cubana en el mundo. Imagínese usted cómo me sentía de feliz.

He escuchado la opinión de que el bloqueo más grande que ha habido en Cuba fue el de la música. ¿Qué opina de eso?

Yo no creo que eso sea verdad, porque yo y otros músicos viajamos a Estados Unidos. Lo que sí diría es que lo que más ha afectado recientemente a nuestro sector es la pandemia, porque cuando empezó el covid de Cuba no salía ningún grupo, nadie, no se agradecía ni la visita de la familia para evitar contagios. Ahora en la isla ya se quitó la mascarilla y en estos momentos ya hay muchas agrupaciones musicales que están fuera de Cuba trabajando.

¿Quiere hablar de la situación actual de su país?

No, a mí me gusta hablar de lo que yo hago, de mi música y de la música del mundo, no de política. La política para los políticos.

Se lo comentaba porque el año pasado se había programado en Sueños de Libertad la actuación de Yotuel, pero finalmente el ex de Orishas la canceló por lo que estaba pasando en Cuba.

Bueno, cada cual tiene su opinión y no me meto con el pensamiento de otros. Yo no pienso con el cerebro de nadie, pienso con el mío.

En 2015 Buena Vista Social Club se convirtió en la primera agrupación cubana que se presentaba en la Casa Blanca. ¿Qué recuerda de aquel momento?

Estuvimos en la Casa Blanca invitados por el que era entonces presidente, Barack Obama, y allí conocimos también al presidente actual, a Joe Biden. Se portaron muy bien con nosotros, con mucho cariño y respeto. Aquel momento fue histórico para el grupo de músicos cubanos que fuimos allí.

Usted es uno de los pocos que quedan de aquel proyecto y me gustaría que me explicara cómo nació la experiencia.

El proyecto empezó con una invitación que me hizo el dueño de la compañía World Circuit. Me conocieron en un concierto que estaba haciendo con el histórico Cuarteto Patria, se enamoraron de nuestra música y nos invitaron a hacer un disco con unos africanos en La Habana. Al no llegar a la isla estos artistas africanos, el dueño de la discográfica dio la orden de hacer el proyecto con músicos cubanos que tuvieran una larga trayectoria musical. Vino Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Cachaíto López, el Guajiro Mirabal... y yo estaba allí como fundador. Así salió el disco ‘Buena Vista Social Club’, que arrasó.

Lleva más de medio siglo de carrera. ¿Qué fue lo que le condujo a dedicarse a la música?

Empecé en esto desde muy pequeño, escuchando a mis padres tocar. No eran músicos profesionales, su música era de origen campesino, la de los guateques que se hacían en los montes.

Ha colaborado con numerosos artistas, entre ellos, recientemente con C. Tangana, en el tema ‘Muriendo de envidia’. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Me conoció y me pidió que hiciera un tema con él. Cantamos los dos y le acompañé con mi guitarra. Hicimos una canción que está a un nivel muy alto.

¿Qué le parece el trabajo de este artista madrileño?

C. Tangana es un músico joven muy inteligente, que sabe lo que hace y sabe lo que quiere. Estoy seguro de que tiene el triunfo en sus manos. Es un artista muy querido y muy seguido por la juventud. A lo largo de mi carrera he colaborado con muchos otros artistas, como los africanos Toumani Diabaté o Manu Dibango, Armando Manzanero, Enrique Bunbury, Bob Dylan…

¿Cuál es el momento de su carrera artística que recuerda con más cariño?

Los momentos buenos son aquellos en los que veo que el público conoce mi repertorio, me piden canciones, las cantan conmigo y me aplauden porque lo sienten, no para quedar bien. Eso es lo que más me gusta.