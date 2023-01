En la noche de Reyes todos los españoles, grandes y pequeños, se trasladan a la infancia. La ilusión de levantarse y ver el árbol de Navidad lleno de regalos no desaparece con el paso de los años, solo se transforma. Eso sí, cuando hay niños en casa se convierte en el día más mágico del año.

A pesar de que el inicio de las fiestas navideñas ya queda lejos, la emoción no desaparece hasta que los Magos de Oriente pasan por todos los hogares. Y para que eso ocurra es necesario cumplir con todas las tradiciones: dejar los zapatos debajo del árbol, preparar un aperitivo para Sus Majestades, comprar el Roscón para desayunar por la mañana... e ir a la Cabalgata en la víspera.

Pese a que el covid-19 hizo que estos desfiles se realizasen deslucidos, el paseo triunfal de Melchor, Gaspar y Baltasar no se detuvo ni siquiera en 2020. Eso sí, se espera que este año recupere todo su esplendor, lo que incluye también la tirada de caramelos. Los más rápidos consiguen el 5 de enero dulces para todo el resto del año.

Hay muchas ciudades españolas con una arraigada tradición de Cabalgata de Reyes. Y aunque las sonrisas de los más pequeños se encuentran en todos los rincones, hay algunas comitivas que son más espectaculares que otras. Estas suelen coincidir con las grandes urbes, pero no siempre es así.

Aquí dejamos una selección de las seis con más solera del país.

Madrid

La comitiva sale a las 18:30 horas de la plaza de San Juan de la Cruz y baja poco a poco el Paseo de la Castellana hasta la plaza de Cibeles, donde los Reyes Magos, a las 20:45, se dirigen al público. Está previsto que el Ayuntamiento de Madrid habilite gradas a lo largo del recorrido con capacidad para más de 8.100 personas. El acceso será libre, hasta completar el aforo, y tendrán prioridad los niños hospitalizados, menores en acogida, personas con discapacidad y asociaciones del tercer sector de acción social.

Barcelona

La Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona no pasará por las principales calles del centro de la ciudad en su próxima edición de 2023. A diferencia de otros años, el recorrido no transcurrirá por puntos como la via Laietana, la plaza de Urquinaona, Catalunya o Universitat. El motivo de este cambio son las obras que se están llevando a cabo, precisamente, en la vía Laietana, y que están provocando diversas afectaciones al tráfico. Pero esta no es la única novedad. En la Cabalgata del 2023, se recuperará el lanzamiento de caramelos, cancelado en las últimas ediciones por la pandemia. En total, está previsto que se repartan un total de siete toneladas de golosinas.

Alcoy (Alicante)

Su celebración se viene realizando de forma continuada desde 1885, si bien sus antecedentes documentales se remontan al año 1866. Es, sin lugar a dudas, una de las Cabalgatas de Reyes Magos más antiguas de cuantas se celebran en España y, posiblemente, en el mundo. En noviembre de 2001, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy mereció la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se inicia a las 18.00 horas. desde la zona alta de la población, se inicia al principio de la avenida Elche y recorre las calles de El Camí, Sant Nicolau y la Plaza de España donde efectúa un paréntesis en el recorrido para llevar a cabo la Adoración. Una vez finalizada, pasadas las ocho de la tarde, y tras el castillo de fuegos artificiales, la comitiva sigue su recorrido a través de Sant Llorenç, y finaliza alrededor de las 22.00 h al final de la avenida del País Valencià.

Gijón

Como manda la tradición, sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a S.A.R. Príncipe Aliatar llegarán a Gijón el 5 de enero de 2023. Y lo harán al Puerto Deportivo de la ciudad durante a las 11:00 horas. La cabalgata saldrá a las 18 horas y a las 21:00 horas, aproximadamente, Sus Majestades ofrecerán un discurso desde el balcón del Ayuntamiento.

Palma de Mallorca

Palma se prepara para la llegada de Sus Majestades, que desembarcarán este jueves, 5 de enero, en el Moll Vell a las 18 horas. Desde allí saldrá la Cabalgata, que recorrerá las principales calles de la ciudad y contará con la participación de unas 350 personas. Este año son trece las composiciones que se han preparado para agasajar a los Reyes, a cuyo montaje se da estos días los últimos retoques en el taller de Son Fusteret, con el mundo de los juguetes como temática principal.

Málaga

El próximo 5 de enero, el majestuoso desfile de SSMM Los Reyes Magos de Oriente presidirá las calles más céntricas de la ciudad. Se trata de un momento único en el que, por un lado, los más pequeños disfrutarán del espectáculo, de sus carrozas y de la recogida de caramelos. Por otro lado, los mayores experimentarán un intenso viaje a su infancia para volver a sentir la magia de la Navidad. A las 17:30 horas del día 5, los Reyes Magos llegan al Ayuntamiento de Málaga y, a las 18:00 horas, comienzan su trayecto acompañados en un pasacalles único. En la Plaza del Obispo tiene lugar la tradicional ofrenda de Sus Majestades los Reyes Magos al Niño Jesús.