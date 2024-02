ERC pregunta al Gobierno por la mujer que no recibió la nacionalidad al solo hablar catalán

Casi veinte años viviendo en España no son suficientes para obtener la nacionalidad española. Al menos, no si solo hablas catalán y no español. Esta es la respuesta que ha recibido una mujer, de origen africano, que lleva dos décadas viviendo en Mallorca y a la que la Audiencia Nacional le ha denegado la posibilidad de convertirse en ciudadana española. A la vista de este caso, ERC ha registrado una batería de preguntas al Gobierno sobre si considera que el catalán es "una lengua inferior" y sobre por qué no es suficiente acreditar su conocimiento para obtener la nacionalidad.

Tras llegar al municipio de Santa Margalidad (Mallorca) en 1996, esta mujer de origen africano se ha afanado en aprender el idioma con el que se comunica con sus vecinos y todo su entorno, el catalán. Sin embargo, hace tres años, cuando acudió a su entrevista personal con el juez del registro civil para solicitar la nacionalidad, la conversación fue en castellano. Al desconocer la lengua, le fue denegada la petición. Esa decisión ha sido ratificada por la Audiencia Nacional.

En un escrito presentado en el Congreso y al que el Gobierno deberá dar respuesta, los republicanos admiten que todas las normas que regulan el procedimiento para conceder la nacionalidad española establecen la obligación de hablar español. Sin embargo, creen que esto solo demuestra "la necesidad de una revisión de los criterios de concesión de la nacionalidad española, teniendo en cuenta las particularidades lingüísticas de los diferentes territorios y respetando los derechos individuales".

Reformar la legislación

A este respecto, añaden que se debería valorar si "el conocimiento de una de las lenguas oficiales del Estado debería considerarse suficiente para la obtención de la nacionalidad española". Para abrir este debate, han registrado seis preguntas al Ejecutivo sobre qué consideración se da a los conocimientos de las lenguas cooficiales en este proceso o si se denegó esta solicitud por "no entender el castellano o por no hablarlo". En este sentido, recuerdan que la Constitución solo establece "el deber de conocerla y el derecho a usarla".

También interrogan al Gobierno sobre si consideran el catalán una "lengua inferior respecto al castellano en el seno del Estado a pesar de ser oficial" y si el Ejecutivo piensa revisar los procedimientos y la legislación en materia de requisitos lingüísticos para ser ciudadano español. En esta línea, preguntan sobre cómo se va a conseguir "una evaluación justa y adaptada a los conocimientos lingüísticos individuales de los solicitantes".