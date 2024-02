Los territorios del PSOE recelan del rearme que ahora pide Sánchez: “Sin autonomía no tenemos margen”

Una mayoría no se siente aludida, algunos cierran filas al interpretar que se reafirman sus liderazgos y otros devuelven las responsabilidades a Ferraz. Los barones del PSOE han recibido con recelo el mensaje de Pedro Sánchez pidiendo a los territorios rearmarse y promover liderazgos “transversales”, con capacidad de aglutinar apoyos más allá de las siglas, para frenar su declive electoral. El análisis realizado por el líder de los socialistas en la ejecutiva de Ferraz tras la debacle de los comicios gallegos aleja la lectura en clave nacional y descarga culpas en los territorios sobre una tendencia regresiva que se inició en Castilla y León, continuó en Andalucía y Madrid y se consolidó en las pasadas autonómicas con la pérdida de una buena parte de su poder institucional. De gobernar en nueve comunidades autónomas a hacerlo solo en tres.

En la cúpula del partido defienden este análisis porque tras el varapalo de las autonómicas Sánchez logró retener el Gobierno. Según fuentes de Ferraz, el mensaje se centra en pedir que los proyectos deben afianzarse, al igual que los candidatos, con “proyectos de largo recorrido”. Todo ello, aglutinando voto “más allá del PSOE” porque “no solo votan los militantes o los más movilizados”. “Liderazgos transversales”, según aclaraba este martes la vicepresidenta primera y número dos de Ferraz, María Jesús Montero, para “concitar una alianza con el resto de sectores progresistas”. En definitiva, “rearmar y reconstruir” las estructuras del partido, atrayendo también “colaboradores externos” que aporten a nivel de programa, análisis y capacidad de llegar a diferentes colectivos.

Si bien en la mayoría de territorios coinciden en no sentirse interpelados, o sin ánimo de entrar en “interpretaciones”, algunos de ellos piden a la dirección mirar hacia atrás para hacer otro tipo de autocrítica. “Sin autonomía no tenemos margen”, replican desde una de las federaciones. “¿Si no te dejan margen, cómo vas a poner a la gente o decidir cuándo es necesario dar un viraje?”, añaden estas mismas fuentes. Aun reconociendo los malos resultados que se vienen cosechando a nivel autonómico, desde esta federación resaltan que Ferraz también tiene parte de responsabilidad sobre la situación en la que se encuentra. “También se ha promovido esto desde la dirección federal al revolucionar el partido y cambiar liderazgos”, concluye.

Otro cargo con responsabilidades en un territorio diferente señala en esta línea que “alguna responsabilidad tendrá quien ha ido haciendo nuevos nombramientos y es secretario general desde hace siete años”. Las objeciones a un modelo cada vez más centralizado, y achicando el espacio a las voces críticas, se han ido disipando en el PSOE, pero su trasfondo permanece. En este sentido, en una de las federaciones socialistas se preguntan de forma retórica si “tenemos un modelo de partido federal o más centralista que acostumbra a tomar las decisiones en una única sede”. Tras ello, explica que los modelos no se pueden utilizar a conveniencia para que cuando las cosas van mal se apunte a los territorios y que cuando las cosas van bien se arrogue uno el mérito en exclusiva.

En los territorios donde el PSOE ha conservado el poder tras las últimas autonómicas defienden que cuentan ya con liderazgos transversales y proyectos de largo recorrido como los que ahora se demandan. Fuentes del partido en Navarra se refieren a la necesidad de profundizar en esta receta de Ferraz. “Aquí en Navarra, la marca PSOE tira, pero si le ayudas con un perfil como el de María Chivite, con liderazgo y cercana pues todo mejora”, aseguran. En Asturias se refieren a la solidez de Adrián Barbón y a su capacidad de aglutinar amplias capas desde el votante de centro al más progresista, mientras que en Castilla-La Mancha acuden a los resultados de las urnas para defender que Emiliano García-Page trasciende la marca porque tiene más votos en autonómicas que los del PSOE en generales.

Coherencia y continuidad

En el PSdeG respaldan también el análisis de Ferraz porque apuestan por la consolidación de su candidato José Ramón Gómez Besteiro. Reconstruir un proyecto afianzado y reconocible, sin que en cada cita electoral se presente un candidato distinto, convencidos de que Besteiro necesita tiempo y es su mejor perfil. También para recuperar el voto “prestado” al BNG de Ana Pontón quien por liderar la oposición y llevar varios años al frente del proyecto de los nacionalistas gallegos habría logrado “recoger los frutos” como la cara que representaba el cambio.

En Andalucía, donde las dudas sobre el liderazgo de Juan Espadas son intermitentes y se intentan disipar desde Ferraz, tampoco se dan por aludidos. En el territorio donde Sánchez promovió a Juan Espadas para sustituir al frente del partido a Susana Díaz aseguran que no se han sentido interpelados "en ningún momento ni sentido”.

En el entorno del portavoz en el Senado y líder de los socialistas andaluces, quien tiene asiento en la ejecutiva, insistían tras la reunión del pasado lunes en una lectura en clave gallega y rechanzado cualquier impacto en los resultados de la amnistía, en particular, o de los acuerdos de investidura, en general. Asimismo, las mismas fuentes resaltaban la necesidad de dar tiempo a los candidatos, en referencia a Besteiro para que pueda construir un proyecto de oposición, ahora sí, desde el Pazo do Hórreo, pues en la pasada legislatura no fue diputado autonómico.

En Euskadi, como en otros territorios, defienden desde la dirección del PSE que siempre han mantenido una “línea coherente”. En su caso, dicen “desde la etapa del Gobierno de Patxi López” y que se habría seguido con Idoia Mendia como su secretaria general, con la apertura de un proceso de colaboración con el PNV. Ahora, con Eneko Andueza al frente, defienden que se sigue la estela de consolidar “la tendencia hacia arriba que marcamos desde hace tiempo, pero sin romper con nada de lo hecho y reivindicando siempre una línea coherente”.

Congresos autonómicos

En los territorios comienzan a interpretar que esta lectura de Ferraz mira ya a los congresos autonómicos. La intención, según fuentes de la dirección, no pasa por forzar relevos territoriales a corto plazo. Habrá que esperar a las elecciones europeas el próximo 9 de junio y siempre con la intención de celebrar primero un congreso federal para que posteriormente tengan lugar los regionales, en cascada. Por el momento, la renovación en los territorios donde el PSOE perdió su poder institucional en las pasadas autonómicas se ha limitado a las dos que así lo han solicitado: la Comunidad Valenciana, donde Ferraz logró situar sin primarias a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y Extremadura, cuyas primarias se celebrarán el próximo 2 de marzo. Para suceder a Guillermo Vara competirán el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y la que era número del partido, Lara Garlito.

Un dirigente socialista apuntan que “lo lógico” sería adelantar los congresos autonómicos para comenzar la renovación de liderazgos y proyectos en línea con el mensaje del secretario general. Todo dependerá del resultado de las europeas, pero comienza a cundir la sensación en los territorios que el congreso federal, para luego precipitar los autonómicos, se podría celebrar este otoño, dentro del plazo ordinario, sin agotar el máximo de cuatro años. Los estatutos marcan que los congresos del partido se convocan de forma ordinaria entre el tercer y cuarto año desde la celebración del anterior. El último tuvo lugar en octubre de 2021.