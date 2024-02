ERC empieza a impacientarse con la demora en la aprobación de la ley de amnistía. Los republicanos han salido este lunes a intentar presionar al PSOE y a Junts para que lleguen a un pacto que permita aprobar la norma "cuanto antes mejor". El partido de Oriol Junqueras ha explicado que, con tal de salir del desbloqueo, le parece bien que salga adelante lo que ha planteado hoy Pedro Sánchez que es realizar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) como parte de la negociación para convencer a Junts que vote a favor de la amnistía.

"Todo aquello que nos lleve a aprobar la ley lo antes posible lo valoramos positivamente y no entraremos en la discusión", ha dicho la portavoz de Esquerra, Raquel Sans. Es decir, que avalan la idea de Sánchez si esto permite tener aprobar la ley con la mayor brevedad. Los republicanos ya no quieren ni entrar en debates jurídicos o en controversias políticas. Su prioridad es que la norma entre en vigor para que empiece a aplicarse ya.

¿Por qué esta prisa? Primero por un motivo estrictamente del calendario judicial: está a la vuelta de la esquina el juicio contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó que, si no se aprueba la amnistía, les podría llevar a la cárcel. No hay fecha fijada en el calendario, pero Esquerra calcula podría ser a principios de abril. "Hay personas pendientes de entrar en la cárcel y personas pendientes de juicio", ha destacado Sans. Además, los republicanos también interpretan que toda la incertidumbre alrededor de este tema es uno de los motivos que ha obligado a su diputado en el Parlament Ruben Wagensberg a marcharse a Suiza.

Para entender esta prisa también hay un segundo gran motivo, en este caso político, y que no se verbaliza tanto desde el cuartel general de ERC. La cuestión es que el conflicto con la ley de amnistía tiene la legislatura en Catalunya en riesgo de paralizarse. Sin amnistía no hay Presupuestos Generales del Estado y, sin esto, el president de la Generalitat Pere Aragonès tampoco podrá tener cuentas catalanas. En definitiva, que la ley de amnistía no solo ayudaría a clarificar el panorama judicial en las causas del 'procés', sino que ayudaría también a clarificar el panorama político despejando el mandato de Aragonès.