La convalecencia del abogado de Zaplana retrasa por segunda vez el juicio del caso Erial al 21 de marzo

El juicio a dos de los expresidentes de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, quedó ayer aplazado por segunda vez (la primera fue por la baja del fiscal) debido a la convalecencia (justificada con certificados médicos) del abogado del exjefe del Consell y exministro. Una decisión previsible y comunicada convenientemente al tribunal la semana pasada. Aunque la sección cuarta de la Audiencia de València decidió mantener la citación para hoy de las quince personas físicas y cuatro jurídicas acusadas en esta causa iniciada el 16 de noviembre de 2015 y que estalló con la detención de Eduardo Zaplana y sus más directos colaboradores el 22 de mayo de 2018. Los quince acusados tuvieron que desfilar ayer ante los veinticinco medios de comunicación acreditados para la cita efímera de ambos expresidentes de la Generalitat con la justicia, como ayer informó Levante-EMV, de Prensa Ibérica.

El más madrugador de los quince procesados fue el exjefe del Consell, José Luis Olivas, que accedió a la Ciudad de la Justicia junto a su abogado Francisco Javier González Espadas. Olivas fue el primer "Molt Honorable" (tratamiento a los presidentes de la Generalitat al que renunció) en ser condenado a un año y medio de prisión por dos delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública por falsificar una factura para encubrir una comisión de 500.000 euros. Una condena que compartió con el empresario Vicente Cotino, que también confesó en una pieza de la trama Gürtel haber financiado ilegalmente al PPen las elecciones de 2007.

Saludo a los juzgados en el caso Taula por la caja B del PP

Su antecesor en la Generalitat y quien inició los veinte años de gobiernos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Eduardo Zaplana, llegó a las 9.28 horas a la Ciudad de la Justicia. El también exministro de Trabajo con José María Aznar atravesó la melé de periodistas sin hacer declaraciones. Antes de acceder a la sala Tirant I, donde se celebrará el juicio del caso Erial cuando pueda iniciarse, Zaplana se acercó a saludar a algunos acusados que están siendo juzgados por la presunta caja B del PP de València en las elecciones de 2007 y 2011. A todos menos al exvicealcalde, Alfonso Grau, según testigos presenciales.

Una vez en la sala la breve comparecencia del tribunal apenas se prolongó unos minutos. La sección cuarta de la Audiencia de València decidió suspender el juicio a Eduardo Zaplana y los otros quince acusados (junto a cuatro personas jurídicas) tras presentar un escrito de suspensión justificado en la enfermedad padecida por su letrado. El Fiscal Anticorrupción apoyó formalmente esta petición ya que "Zaplana no tiene representación letrada y no es posible iniciar el juicio oral, por lo que solicitamos la suspensión del procedimiento sin iniciar cuestiones previas fijando unas nuevas fechas". Al no oponerse ningún abogado de los quince acusados, el tribunal decidió acordar la suspensión del juicio hasta el próximo 21 de marzo (fecha ya prevista en el calendario).

En la sala, Zaplana explicó brevemente a los periodistas que su abogado estaba "mal" pero que se iba recuperando por lo que «por supuesto» iba a esperar para la vista, según Europa Press. A la salida aseguró que "absolutamente" sigue defendiendo su inocencia y, preguntado por si tiene ganas de que el juicio termine, respondió: "Si Dios quiere, cuanto antes". No obstante, declinó comentar si le preocupa que algunos imputados lleguen a un pacto con la Fiscalía. "Hoy no les puedo decir nada", respondió a los periodistas.