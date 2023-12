Pedro Sánchez ha mostrado este miércoles su preocupación por la "desafección" hacia la política que considera que alientan "la derecha y la ultraderecha". Según el jefe del Ejecutivo, la "frustración" por no haber llegado a la Moncloa tras las elecciones generales del pasado mes de julio ha llevado al PP y a Vox a actuar con "rabia" y con un discurso lleno de "insultos". El presidente del Gobierno ha lamentado que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no haya condenado el insulto que le lanzó Isabel Díaz Ayuso en el debate de investidura del dirigentes socialista desde la tribuna de invitados: "Qué hijo de puta", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los asesores de Ayuso, pese a la evidencia de las imágenes, negaron que hubiera pronunciado esas palabras y aseguraron que había dicho "me gusta la fruta". Este lema ha sido utilizado por el PP de Madrid para mofarse de Sánchez e incluso Feijóo aceptó una cesta de frutas que Ayuso le regaló en la cena de Navidad del partido. En la rueda de prensa de fin de año, Sánchez ha dicho que le parece mal que Feijóo siga esa broma y no la condene. "Creo que, desde el punto de vista social y mediático, el comentario debería ser absolutamente reprochable ,cuando no condenable. El que un líder de otro partido político se regoodee diciendo que me gusta la fruta me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política", ha declarado. Fuentes de la Moncloa aseguran que se refiere a Feijóo, como jefe de los populares.

La renovación del CGPJ

En la rueda de prensa de balance de 2023, Sánchez también ha sido preguntado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace cinco años. La semana pasada pactó con Feijóo que la Comisión Europea medie en ese proceso, algo con lo que el jefe del Ejecutivo se ha mostrado "encantado". El político socialista ha dejado claro que no va a "perder ninguna ocasión" ni "oportunidad" para "trasladar la gravedad de la situación" de un CGPJ que ha duplicado su mandato legal y ha superado ya los cinco años en funciones.

Calviño, el viernes

El presidente del Gobierno también ha concretado que el próximo viernes será ya el relevo de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que se va a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El cambio se produce sobre la bocina, ya que el 1 de enero empieza en la nueva institución.