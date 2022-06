Juanma Moreno reniega en la calle de un pacto con Vox: "No tengo ningún interés"

Si las casualidades no existen en una campaña electoral como la de las elecciones andaluzas del 19 de junio, a Juanma Moreno le vino muy bien para desahogarse la jornada de resaca del debate televisivo del lunes. El candidato del PP a la reválida de la presidencia andaluza no tuvo que morderse la lengua, ni andarse con rodeos, cuando una mujer se le acercó pasadas las dos de la tarde en las inmediaciones de la Catedral de Málaga. Allí, en plena calle, Moreno renegó de un hipotético pacto de gobierno con Vox: "Yo no tengo ningún interés", afirmó el presidente andaluz en funciones.