Alberto Núñez Feijóo acudirá el jueves a la cita con el presidente del Gobierno a “escuchar” y ver “si hay una voluntad de entendimiento” con su partido. Encima de la mesa, la situación en Ucrania, los compromisos de continuar con el envío de armas y aumentar el gasto en Defensa y el apoyo del PP al real decreto ley de medidas para paliar los efectos del conflicto bélico. El primer partido de la oposición no ha decidido su voto, aunque en este momento todo apunta a la abstención. La posibilidad de dar el sí al Ejecutivo dependerá, en parte, de la cita en la Moncloa. “El PP va a escuchar y analizar lo que Sánchez quiera trasladar. Sabemos la importancia del momento y nos preocupa la situación económica”, explicó Cuca Gamarra, secretaria general del partido.

Feijóo reunió por primera vez al nuevo comité de dirección en Génova este lunes, con caras muy conocidas en el partido que se sentaban por primera vez en la planta séptima de la sede nacional. Gamarra evitó concretar más detalles de la posición, pero sí reiteró la importancia de “la palabra dada” en su partido, en clara referencia al acuerdo de La Palma entre presidentes autonómicos y Sánchez de que habría una rebaja fiscal más amplia de lo que al final recoge el decreto.

“La palabra dada debe ser una garantía. Moderación no es sumisión ni entreguismo”, dijo Gamarra, sin condicionar el voto a nada, pero dejando muy claro que para el PP es fundamental cumplir con lo pactado. Y, por tanto, los populares esperan un gesto fiscal de algún tipo que les permita apoyar el decreto. Si no llega ninguna novedad en ese sentido (que, en todo caso, no forma parte del contenido de ese decreto y debería traducirse en alguna norma posterior o un compromiso a futuro), los populares reconocen que tienen difícil dar su sí.

En lo que el PP “apoyará firmemente al Gobierno” es en elevar el gasto en Defensa al 2% que avanzó Sánchez y en continuar enviando armas al Gobierno ucraniano. “Ahí estará el PP”, dijo en varias ocasiones la secretaria general, también refiriéndose a los consensos que se alcancen en el marco de la Unión Europea y la OTAN.

Tampoco queda clara la postura sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, otro asunto que requiere de un gran acuerdo entre PP y PSOE y que para el Gobierno es prioritario. “No hay un orden del día. Vamos a ser prudentes y ver qué propone el Gobierno”, insistió Gamarra. En la única rueda de prensa que Feijóo ha realizado en Génova (el día que trajo los avales de las primarias) dijo con total claridad que en una situación de guerra en Ucrania el CGPJ “no es una prioridad”.

Los congresos pendientes, pronto

Sin que trascienda ninguna fecha por ahora, la secretaria general también confirmó que lo previsto es hacer los congresos regionales pendientes cuanto antes. Como publicó este diario, antes de llegar a la presidencia Feijóo tenía claro que quería un proceso exprés para acabar con disputas internas que nunca comprendió y dejar a los territorios prepararse para futuras citas electorales. “Lo que nos ha trasladado es que quiere ordenar el PP de una manera rápida y ordenada”. Por eso, el presidente ha encargado ya un informe al coordinador general, Elías Bendodo; y al vicesecretario de Organización, Elías Bendodo, sobre la situación interna de cada comunidad para ajustar el calendario.

La tranquilidad de la Comunidad de Madrid a pesar de que ninguna persona de la estricta confianza de Isabel Díaz Ayuso ha entrado en el núcleo duro de Feijóo en Génova tiene que ver con la garantía de autonomía absoluta que el gallego le ha garantizado, como también la seguridad de que el congreso madrileño será muy pronto. Algunos cargos de la Comunidad insisten a este diario en que todo apunta al 7 y 8 de mayo.