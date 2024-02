La DGT advierte: millones de conductores podrán ser multados con 1.500 euros

Tener al coche al día es algo tan fundamental como importante. Y no solo para nosotros, sino también para todos aquellos que nos rodean, ya sean familiares o amigos a los que acercamos a algún lado o a otros conductores anónimos.

Además, no tener cualquier aspecto de nuestro vehículo en regla o de acuerdo a las normas que establece la Dirección General de Tráfico (DGT) nos puede acararrear desde sanciones económicas hasta otros problemas más serios como la retirada del carnet, el vehículo o incluso la cárcel.

Coches 'zombis'

La DGT alerta de la gran cantidad de vehículos 'zombis' que circulan por las carreteras españolas.

Son aquellos que no disponen de seguro. Se calcula que más de 2,6 millones de vehículos no están asegurados y que 1,8 millones de ellos son turismos. La aseguradora Línea Directa estima que los accidentes contra vehículos sin seguro son más graves y causan más problemas: la posibilidad de lesiones se multiplica por 2,4; el 75% de estos siniestros los provocan hombres, el tiempo de resolución es un 12% mayor y el coste medio de los daños a terceras personas se duplica.

Además, las zonas costeras y turísticas son las que tienen menor proporción de aseguramiento, con Canarias, Baleares, Cataluña, Cantabria y Murcia con más del 10% de los vehículos en circulación sin asegurar.

La ley española indica que cualquier persona que tenga un vehículo a motor en este país no puede circular sin seguro de coche: está obligada a tener un seguro en vigor de responsabilidad civil. Aunque lo tengas metido en un garaje y no lo conduzcas nunca, debe tener seguro. Si no quieres pagarlo deberás dar de baja temporal o permanente al coche.

En el caso de un coche, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa puede ser de 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente.

¿Qué pasa si tengo un accidente contra un vehículo que no está asegurado?

Según explica el Race, esto es lo que ocurre cuando chocas contra un 'zombi':