“Euros de tu Nómina”: la iniciativa de Banco Santander que convierte las donaciones de empleados en ayuda real

Esta iniciativa que han llevado a cabo los empleados de la entidad financiera con sus aportaciones ha repartido más de 620.000 euros entre ONG que trabajan con personas vulnerables.

Una pequeña aportación mensual puede convertirse en una ayuda decisiva. Eso es lo que demuestra cada año la iniciativa “Euros de tu Nómina”, el programa impulsado por Banco Santander que canaliza las donaciones voluntarias de sus empleados para apoyar proyectos sociales de organizaciones sin ánimo de lucro. La entidad, además, iguala la cantidad aportada por la plantilla, multiplicando el alcance de esta acción.

En su edición de 2026, el fondo ha repartido 627.843 euros entre 17 organizaciones sociales, seleccionadas entre los 279 proyectos que se presentaron. Las iniciativas premiadas se enmarcan en cuatro grandes ámbitos —Discapacidad, Inclusión Social, Salud y Cooperación Internacional— y comparten un objetivo: mejorar la vida de colectivos vulnerables desde el trabajo directo sobre el terreno. En cada una de las cuatro categorías de la convocatoria se han seleccionado cuatro entidades ganadoras: tres de ellas recibirán 42.990 euros y la otra, 22.990 euros. Además, en esta edición, se ha incorporado un premio especial de 20.000 euros.

Más allá de las cifras, la convocatoria refleja una forma de colaboración entre empresa y tercer sector que pone el foco en el impacto directo sobre las personas. Los proyectos ganadores fueron elegidos mediante votación online por los empleados del banco en España, después de una primera selección de 32 finalistas realizada por un comité interno.