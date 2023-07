Los pasos para crear una PYME: ideas de empresas y cómo empezar un negocio

Innovaciones en PYMES

Retomando el asunto de los análisis DAFO, hay que decir que hoy son especialmente volátiles porque el mercado cambia con mucha rapidez. La irrupción de la pandemia ha traído cambios tanto en profesiones tradicionales, como la hostelería, como en las nuevas irrupciones en el mercado que tienen que ver con el mundo digital.

Por poner varios ejemplos, y solo por citar algunos, si la idea es saltar a ese mundo tan amplio que es la hostelería, hoy están de moda los food trucks (tiendas móviles de comida callejera vendida en furgonetas, camiones, carritos…), las empresas que sirven a eventos, las cafeterías con librerías o las especializadas en postres hechos con base de cruasán. Eso sí, puede que haya muchas ideas, lo que no significa que la tuya estuviera de más y no tenga cabida, porque de lo que está de moda no parece que haya saturación a corto plazo. Precisamente, por eso, para calibrar si sería una buena elección, es necesario el DAFO.

Siguiendo con más ejemplos, si la opción elegida es una empresa de moda, también las Pop-Up son una vertiente que puede interesarte. Porque la tienda online como sucursal de la física es ahora mismo lo que más éxito tiene en este mercado. Pero las Pop-Up, las tiendas efímeras, tanto de aquellas que no cuentan con una dirección como de las que sí, tienen un éxito añadido porque dan a conocer o expanden la marca de lo que comercializan.

Compatibilidad con PYMES

Por último, hay que tener en cuenta determinados aspectos, como que el trabajador por cuenta ajena que quiera compaginarlo con ser un emprendedor tiene a su disposición la nueva Ley de Startups, que entró en vigor el 23 de diciembre del pasado año, y que permite tener bonificada la cuota de autónomos durante los tres primeros años de actividad. Así que abalorios, marcapáginas o ropa personalizada, manualidades realizadas con diseño gráfico o artesanal que se realicen como actividad complementaria a nuestro trabajo por cuenta ajena habitual podrían venderse en ese régimen fiscal.