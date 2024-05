Viatge al passat de les dones del camp d’Eivissa

L’auditori del Club Diario es va convertir ahir en una màquina del temps de la mà de les actrius i actors de la companyia de teatre Pedro Cañestro. Representaren l’obra ‘Dones de la sal’, l’adaptació que Bernat Joan ha fet del llibre homònim escrit per Esperança Marí i on recull 26 testimonis de dones del pla de ses Salines, la zona de Sant Jordi i Sant Francesc, nascudes entre 1925 i 1938. Entre el públic, dones grans es varen retrobar emocionades amb la seva infància i la seva joventut en una Eivissa molt diferent de l’actual, on la misèria i el treball extenuant lligat a les tasques del camp marcaven la vida de les famílies. Dones que no van poder estudiar malgrat que era el seu desig; que des de molt petites cuidaven les ovelles sense roba d’abrigar, que passaven fam, fred i tota mena de calamitats; que van veure com la guerra i la duríssima postguerra desbarataven els seus modests somnis i aspiracions. Que feien de tot, però no podien decidir res, en paraules d’Esperança Marí, entestada a recollir la seva memòria i les seves vivències perquè no s’esvaeixin amb elles, perquè les generacions actuals sapiguin com va ser la vida de les nostres àvies, i valorin com ha canviat la vida des de llavors.

L’obra recorre la profunda transformació que ha experimentat el dia a dia de les dones eivissenques del camp des dels anys trenta del segle XX fins que el desenvolupament del turisme porta prosperitat, però alhora s’enduu costums, tradicions, idiosincràsia, i canvia per complet la societat i les maneres de relacionar-se. La urbanització massiva i la construcció d’infraestructures com l’aeroport, que afecta especialment aquestes dones, canvien completament l’illa, ja per sempre.

La representació de ‘Dones de la sal’, ahir a la tarda, va ser el segon esdeveniment del projecte Idò! pel foment de la llengua i la cultura pròpia de les illes que impulsa Diario de Ibiza amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Abans que les actrius dirigides per Àngels Martínez pugessin a l’escenari, la guanyadora del primer concurs de microrelats d’Idò! de la categoria infantil-juvenil, Ana Vázquez, va llegir la seva obra davant el públic.