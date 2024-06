Concierto rockero para "dar las gracias y alegrar" el Hospital Can Misses de Ibiza

La banda Sant Antoni Cowboyz, que nunca había vivido la experiencia de actuar en un centro sanitario, ayer lo hizo en Can Misses de forma altruista y por una buena causa. "Con este concierto en acústico queremos dar las gracias al hospital y llevar a sus instalaciones un poco de alegría", explicaba unas horas antes del evento su líder, Ingo Brandt.

El cuarteto tocó en la sala de espera de las unidades de hospitalización de Traumatología y Especialidades médicas, en unas instalaciones que conocen bien tres de ellos porque estuvieron ingresados allí recientemente.

"Estuve aquí en abril y mayo de este año debido a un cáncer y estoy muy agradecido por el trato que recibí y la profesionalidad del personal", afirmó Brandt, guitarrista y vocalista de Sant Antoni Cowboyz, que ahora recibe cuidados paliativos en su casa. A pesar de su estado de salud, ayer demostró que no ha perdido ni un ápice de su ilusión por la vida.

Además del que fuera componente de la famosa banda alemana de los 60 The Faces, en el Hospital Can Misses estuvo ingresado a causa de un infarto el bajista de Sant Antoni Cowboyz, Thom Vos. "Me pasé una semanita en Can Misses en diciembre del año pasado. Los doctores fueron maravillosos conmigo", dijo también profundamente agradecido.

En el caso de Gory Ruiz, batería de este cuarteto de versiones de rock y del reconocido pianista y compositor alemán de jazz Joachim Kühn, son dos años los que lleva entrando y saliendo del centro hospitalario, donde le operaron primero de un cáncer de vejiga y a principios de mayo de un cáncer de colon del que todavía se está recuperando y que no fue impedimento para que ayer lo diera todo con la caja y las escobillas.

Fue la propia banda, en la que está también Andy Holdstock (voz y guitarra), la que propuso hacer el concierto, que se enmarca dentro de Plantagrama, un programa de humanización de la atención sanitaria a través de la música que se puso en marcha en el Hospital Can Misses en septiembre de 2016. Los veteranos músicos hablaron con Sonia Yagües, supervisora de Especialidades médicas, y ésta, a su vez, trasladó la idea a Maria Costa Marín, coordinadora de la Unidad de Mejora Continua y Seguridad del Paciente, y a Nadia Ballester, trabajadora social de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac). Ellas son las organizadoras de Plantagrama y las que se encargaron de la logística del evento con la colaboración de la concesionaria del hospital. También echaron una mano voluntarias de Nunca Solos Ibiza para trasladar a algunos de los pacientes hasta la sala donde se llevó a cabo el concierto, titulado ‘Gracias Can Misses’.

"Todos los grupos y artistas que participan en este programa lo hacen de forma altruista, pero creo que es la primera vez que pacientes que han estado aquí ingresados se ofrecen a tocar en el hospital", resaltó Costa.

El concierto comenzó puntual ante un público entregado, formado por decenas de pacientes, familiares y profesionales de las unidades de hospitalización de Especialidades médicas y de Traumatología. También estuvieron presentes las organizadoras de Plantagrama, Maria Costa y Nadia Ballester, y voluntarias de Nunca Solos.

A ritmo de The Doors

En cuanto Sant Antoni Cowboyz comenzó a interpretar el primer tema, David, que lleva tiempo hospitalizado en Can Misses, se lanzó a bailar con una de las profesionales sanitarias. "Estaba hambriento de música", reconoció este "antiguo músico" poco después mientras seguía, sin descanso, el ritmo de la música.

Mercedes llegó a la cita encamada. Tampoco quería perderse la actuación de la banda "a pesar de llevar ocho días atada a una cama por una fractura de cadera". "Este tipo de iniciativas me parecen maravillosas, son un servicio de vida a todos", comentó esta paciente ingresada en Traumatología. "Si no fuera porque tengo una pierna inmovilizada, estaría de pie bailando", aseguró después. Nadie lo hubiera dudado viendo cómo estuvo agitando los brazos e incluso moviendo los dedos de los pies que asomaban tras la escayola mientras Sant Antoni Cowboyz desgranaba su repertorio de clásicos del blues y del rock.

En los más de 45 minutos que duró la actuación, sonaron versiones de temas como ‘I’ve got news for you baby’ y ‘L.A. Woman’. Fue precisamente con esta canción de The Doors con la que se cerró el concierto, en el que Holdstock ejerció de vocalista principal, ya que el tratamiento médico que sigue Brandt le ha debilitado la voz, lo que no fue obstáculo para que se arrancara a cantar en algún momento.

"Sin duda, éste ha sido uno de los conciertos de Plantagrama más emotivos", concluyó Costa. El sentimiento lo compartían los componentes de Sant Antoni Cowboyz, a juzgar por las palabras de Tom Vos: "La experiencia ha sido maravillosa. Ver la sonrisa de la gente es impagable".