Vicent Marí: «Hay que frenar esta curva de constante crecimiento en Ibiza»

«Comparto las preocupaciones que ellos tienen». Así resume el presidente del Consell, Vicent Marí, el encuentro que mantuvo el viernes con los dos representantes de Prou!, movimiento que se manifestó esa tarde en las calles de Eivissa contra la masificación. «Se preocupan —añade— por algo tan loable como el futuro de nuestros hijos, para que puedan continuar viviendo aquí. Yo estoy completamente de acuerdo».

Marí dice ser consciente de que «el tema de la vivienda se ha puesto imposible» y que asistimos «a un crecimiento de población, por un lado, y de turistas, por otro (unos que se alojan en hoteles reglados y otros que no), que crean una presión humana insostenible».

Control de vehículos

Desde Prou! le pidieron que se regule la entrada de vehículos: «Les expliqué lo que ya estamos haciendo, además de que espero que para el verano que viene ya se puedan ver los resultados. Hay que tener, al menos, el control de la entrada de determinados vehículos. Empezaremos por caravanas, flotas de alquiler y, también, coches de particulares. Evidentemente, hace falta una gestión, no se puede hacer de manera improvisada. Para no generar un caos hay que hacerlo de manera correcta y ordenada, para lo cual necesitamos la colaboración de la dirección general de Tráfico, de la Autoridad Portuaria, de las navieras…».

En este sentido, el presidente insular considera que «hay que frenar la curva de constante crecimiento». Calcula que, desde 2019, la isla ha experimentado «crecimientos de dos dígitos, con más de un 50% de aumento en llegada de vehículos, sobre todo los meses centrales, julio y agosto. Y eso es totalmente insostenible».

Promoción turística

También le pidieron desde Prou! que Eivissa renuncie a la promoción turística, algo en lo que Marí discrepa: «Siempre se cuestiona cuando hay este tipo de problemas, es normal, pero la promoción que hacemos no es para traer más cantidad, sino para evolucionar en otra dirección. Para fomentar, por ejemplo, un turismo más deportivo, cultural o gastronómico. El sol y playa no lo promocionamos hace tiempo, ni el ocio». Léase ocio como discotecas. «La promoción, en sí, no es mala. Es una necesidad si queremos transformar el modelo que tenemos, ese que muchas veces es de cantidad y con un perfil determinado, por otro más familiar», concreta.

Caída de la oferta ilegal

Cree Marí que «hay que corregir esas externalidades que provocan desequilibrios y preocuparnos por el bienestar de los residentes, que tienen que ver el turismo como algo beneficioso para la isla». A su juicio, «la masificación no la produce la oferta reglada [legal, los hoteles], que ha decrecido en los últimos años. Hay que decrecer en lo que no nos interesa: que haya tanta gente que se aproveche del negocio turístico de manera ilegal. Y en esto hay que ser muy contundentes».

La batalla hay que presentarla, entiende, a los pisos turísticos ilegales: «Somos los primeros que empezamos a luchar contra el intrusismo en Balears. Llevamos ya cuatro años, desde que se creó la oficina de Lucha contra el Intrusismo, que está dando resultados. Según los datos de Exceltur, hemos reducido la oferta de plazas ilegales en las plataformas web en más de un 48,6% desde 2019». De 7.837 plazas se ha pasado a 4.025. Pero ni por esas se acaba con esa lacra, pues los piratas «buscan otros canales para promocionarse», como grupos de Whatsapp: «Cuando pones presión en un sitio, se buscan otras salidas».

El papel de la UE

«Hemos hablado —apunta Marí— hasta con el embajador británico [Hugh Elliot, que será sustituido por Alex Ellis] para que en sus redes, en las campañas que hacen sobre turismo de excesos, informen además de la necesidad de contratar con negocios reglados. Y, para saber que son reglados, se debe obligar a las plataformas a que conste el número de licencia turística en sus anuncios. Con Booking hemos conseguido que quiten las que no tienen licencia, y en AirBnB, que es más duro trabajar con ellos, que identifiquen a los titulares. Es más laborioso, pero funciona». Lo ideal «sería que esas plataformas no pudieran colgar los pisos que no acrediten estar en regla», para lo cual se necesita cambiar la legislación: «La Unión Europea ya va en esa dirección. Tiene que crear un registro único para que se sepa qué establecimientos son reglados y las plataformas conozcan cuáles pueden comercializar. Mientras tanto tenemos que seguir, día a día, con esta presión para que esta invasión descontrolada no vaya a más y se reduzca». A base de «pico y pala», dice de manera gráfica.

Fiestas ilegales

Habló también con los representantes de Prou! de las fiestas ilegales: «Poco a poco estamos poniendo cerco a esa oferta. Les expliqué que todos los ayuntamientos van a crear las unidades de lucha contra el intrusismo para, a través de la Ley de Actividades, reforzar esta batalla sin cuartel contra quienes no respetan nada ni a nadie. Hay que pararlos porque si dejamos que esto vaya a más moriremos de éxito». Su «gran demanda» es, precisamente, que se pueda aplicar la Ley de Actividades para que el alquiler turístico «sea considerado actividad económica. Así, los precintos serán más fáciles. Se deben poder aplicar medidas cautelares contundentes».

Moratoria turística

Desde Prou! le solicitaron que mantenga la moratoria turística al menos diez años, ante lo cual el presidente argumentó que «seguirá mientras no se tenga el PIAT (Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos)». «De ahí, basados en datos, —prosigue— tiene que surgir un diagnóstico y la hoja de ruta para Eivissa. Cada vez que me he reunido con los representantes del sector turístico les he dicho que mientras no tengamos el PIAT no vamos a abrir la bolsa de plazas porque lo que podría pasar es que tuviéramos una avalancha de solicitudes».

Tampoco cree, y así se lo expuso a Prou!, que la actual bolsa de plazas vaya a abrirse algún día: «Ese diagnóstico dirá lo que tenemos que hacer, pero imagino que el resultado final será que se eliminen esas 9.000 plazas de la bolsa. Les dije que estuvieran tranquilos, que esto no va por aumentar, pues Eivissa no necesita más plazas turísticas en este momento. Y, precisamente, el sector no crece en cantidad, pues cada reforma, cada subida de categoría, significa una reducción de plazas. No vamos a aumentar el número, sino todo lo contrario». De hecho, y es algo que Marí lleva reiterando («pico y pala») desde hace años, Eivissa es «la única isla donde la bolsa de plazas ha decrecido realmente».

Vicent Marí indica que tiene claro que «la lucha contra los piratas es el gran reto. Junto a los coches son los principales males de esta isla. Provocan los problemas de la vivienda y de la masificación en las carreteras. El origen está ahí».

Que denunciar sea más fácil

También les anunció que denunciar ilegalidades será «más fácil, más intuitivo». Y se podrá hacer de manera anónima: «Le doy la razón a Prou!, porque «a veces los formularios son engorrosos. En eso podemos mejorar».

