Chelo Gómez y José Hermosilla, «actores de primera a los noventa y tantos»

Con la frescura y naturalidad que destilan en pantalla Chelo Gómez Lejo (Madrid, 1930) y José Hermosilla Ramos (Madrid, 1928), nadie diría que ‘La lista’ es su primer trabajo cinematográfico. Sin embargo, la realidad es que se han convertido «en actriz y actor de primera a los noventa y tantos» con el primer cortometraje profesional como directora y guionista de su nieta, Bárbara Hermosilla, que se llevó el pasado 13 de abril uno de los galardones de la séptima edición de Ibicine. «Esto es más que el Goya», comentó esa noche sobre el escenario del auditorio de Can Ventosa la abuela materna de la actriz ibicenca mientras el abuelo paterno sostenía el Premio Astarté a Mejor Cortometraje del Público.

Aquella gala inaugural de Ibicine no la olvidarán nunca. Cuando les tocó pasar por la alfombra roja y posar en el photocall, José «estaba emocionado» y Chelo, «muerta de vergüenza» ante tanto fotógrafo pendiente de ellos. Cuando, a punto de terminar la ceremonia, que fue larga, anunciaron que ‘La lista’ se llevaba premio, el abuelo de la directora de la Escuela de Cine de Ibiza (ECI) se emocionó todavía más.

«Nunca me había encontrado en una situación como ésta y solo pensaba en ir a abrazar a mi nieta», cuenta. Bárbara Hermosilla, primero, y luego sus abuelos, subieron a las tablas de Can Ventosa para dar las gracias por el reconocimiento y en unos pocos segundos, Chelo, genio y figura, le ‘robó’ el protagonismo y el micrófono a la directora de ‘La lista’. Lo primero que dijo fue «gracias por no irse», pensando en darle la vuelta a la famosa frase que pronunció la cantante Lola Flores a la multitud que acudió a ver la boda de su hija Lolita, («si me queréis, irse») allá por 1983. Después de la ocurrencia, con la que hizo reír a todo el público, dedicó el galardón a toda su familia y, en especial, a la promotora del proyecto. José fue mucho más escueto. Se limitó a decir «felicidades, Chelo», haciendo un guiño a ‘La lista’, donde por cierto, también aparece su bisnieto, Nolan Olmedo.

El rodaje

Recuerda la directora de este trabajo, que fue su abuela materna la fuente de inspiración para este cortometraje, que habla de «la soledad en la tercera edad». «Mi marido, Eugenio De San José, tenía una lista donde había apuntado los nombres de todos sus amigos y los iba tachando a medida que fallecían y yo he seguido la misma dinámica», explica Chelo.

La familia de Bárbara Hermosilla, incluidos su abuela materna y su abuelo paterno, en la alfombra roja de Ibicine. / Toni Escobar

A pesar de que nunca se habían enfrentado a un rodaje, tanto ella como José, tras unos primeros instantes de sorpresa, no dudaron ni un segundo en decirle «sí» a su nieta cuando en la Navidad de 2022 les propuso protagonizar el cortometraje.

«En febrero de 2023, el día en que mi abuela cumplía 93 años, le regalé el guion de ‘La lista’», comenta con una sonrisa Hermosilla, que además de directora y guionista, interpreta a la cuidadora de José en este filme de once minutos.

«Cuando vi todo lo que tenía que aprender me pareció muy difícil, pero le pusimos mucho empeño y todos los días repasábamos nuestras frases», relata el abuelo paterno de la cineasta. Que fueron muy disciplinados lo confirma también la nieta, que solo quiso ensayar con ellos un par de días porque quería que todo saliera lo más natural posible.

El rodaje, en mayo de 2023, duró cuatro días, en los que José disfrutó como un niño rodeado de un equipo «tan joven y amable». Lo único que le chocaba a él y a la otra protagonista «era el hecho de que se tuvieran que repetir tanto algunas tomas». «Dirigir a mis abuelos ha sido muy fácil, respetaban y confiaban mucho en lo que les decía, aunque también aportaban ideas», afirma la actriz y realizadora.

Los protagonistas de ‘La lista’, con su nieta, en la gala de Ibicine del pasado 13 de abril. / Cintia Sarría

Chelo y José están encantados con el resultado. «Mi nieta es un genio», dice él orgulloso. La primera vez que vieron ‘La lista’ en la gran pantalla fue en diciembre del año pasado en el Centre Cultural de Jesús, en la primera proyección de cortos de la séptima edición de Ibicine, donde el trabajo de Hermosilla fue el más votado por el público. Con 94 años, Chelo, y 95, José, y sin experiencia previa como intérpretes, eso de verse «en cine» es algo que les cuesta asimilar.

Un sueño hecho realidad

A los dos les encanta el séptimo arte y les hizo mucha ilusión cuando, en su momento, su nieta Bárbara Hermosilla les dijo que quería ser actriz, pero a José, pastelero de profesión, nunca se le hubiera pasado por la cabeza que algún día se convertiría en actor como su admirado Gary Cooper. Ahora no descarta repetir la experiencia, siempre que le dirija su nieta.

Para Chelo convertirse en actriz a los 93 años, los que tenía cuando rodó ‘La lista’, es cumplir un sueño que había tenido desde pequeña. Nació y vivió casi toda la vida en Madrid, como José, y se crió en Chamartín, «al lado de los Estudios Sevilla Films». «A mi casa venía todo el barrio y poníamos una escalera en la tapia para saltar al otro lado y ver los rodajes», relata. Recuerda muchas anécdotas de aquella época, como cuando hizo de correveidile del actor Paco Rabal «llevándole notas a su novia» o cuando ella y otras chicas le pidieron un autógrafo a otro grande del cine, Fernando Fernán Gómez. Después de cada rodaje, ella y sus amigas jugaban a reproducir las escenas que habían visto, es lo más cerca que estuvo de ser actriz hasta que en 2023 llegó ‘La lista’. «Si tuviera bien la pierna haría, no un corto, sino un largo con mi nieta». «¿Y si Almodóvar le ofreciera un papel?». La respuesta la tiene clara, la preferencia la tendría Hermosilla y luego, el reconocido cineasta manchego.

‘La lista’ llega al festival de Blanes Después de pasar por Ibicine e Ibizacinefest, ‘La lista’ viajará para concursar en el Blanes Costa Brava International Film Festival, donde se podrá ver el 16 de mayo. Lo confirmó ayer su directora, Bárbara Hermosilla, que también adelantó que el estreno oficial del corto se realizará el 11 de mayo en el Teatro España de Santa Eulària. Al evento, al que están invitados todos los que participaron en el ‘crowdfunding’ que permitió terminar la cinta, asistirá mucha gente de Madrid, como la actriz Mapi Sagaseta y su hija, Elisa Hipólito, protagonista de ‘Campeonex’.

