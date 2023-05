'La lista', un corto de Ibiza que habla de "la soledad en la tercera edad"

Chelo Gómez y José Hermosilla son dos nonagenarios residentes en la isla de Ibiza que pueden presumir de una vida larga y buena salud, pero su lista de contactos es cada vez más corta y su sentimiento de soledad, más grande, a pesar de estar arropados por hijos, nietos y bisnietos. De esa realidad amarga habla el cortometraje que coprotagonizan, ‘La lista’, obra de su nieta, Bárbara Hermosilla.

La actriz y responsable de la Escuela de Cine de Ibiza (ECI) empezó a rodar la semana pasada esta historia, con la que se estrena como directora y guionista. El texto lo escribió casi del tirón con una imagen en la cabeza, la de su abuela materna, de 93 años, tras recibir una llamada, tachando el nombre de un conocido recién fallecido de la lista que tiene con los contactos de antiguos vecinos, amigos y familiares. Ella fue su fuente de inspiración para la protagonista, que lleva su nombre. Luego pensó también en su abuelo paterno, de 94 años, que en ‘La lista’ da vida a Jose, «un anciano viudo que está en una residencia y que tiene un calendario en el que ha anotado las fechas de cumpleaños de sus seres queridos, a los que no se atreve a llamar por miedo a descubrir que ya no están vivos». Este personaje, al contrario que la mujer protagonista, prefiere no afrontar la realidad, hasta que su cuidadora, a la que interpreta Hermosilla, le anima a levantar el teléfono el día que Chelo, su antigua amiga, cumple 93 años. Éste es, resumido, el argumento de ‘La lista’, que se desarrolla en una sola jornada, la de la celebración del aniversario de la nonagenaria protagonista.

Además de dirigir, escribir el guion e interpretar uno de los papeles, Hermosilla es productora de este trabajo, con el que quiere hacer reflexionar al público «sobre un tema que no se suele tocar mucho en cine, la soledad de la tercera edad, y hacerlo con un punto de vista diferente». «‘La lista’ es también, en esencia, un homenaje a los mayores», y en especial a sus abuelos, a los que ha querido hacer este regalo tan personal.

El reparto de esta historia, en la que aparecen diez personajes y cuatro generaciones, incluye otros nombres, como el de Ana Vide, con la que Hermosilla produjo y protagonizó el corto ‘Ellas’, dirigido por Marta Aledo. La modelo e intérprete ibicenca hace el papel de nieta de Chelo. Por otra parte, el hijo de la directora de ‘La lista’, Nolan, hace de sí mismo, de bisnieto. Además tienen papeles varios alumnos de la Escuela de Cine de Ibiza, como Rubén Rubio, Erick Joe Shigüe y Vega Criado. Todavía está por cerrar quién se pondrá en la piel de los hijos. «Estoy barajando el nombre del guionista y cineasta David Martín de los Santos y del actor, director teatral y productor Antonio Cantos, que me han ayudado mucho con el guion, y para hacer de hija mi intención es escoger una cara conocida para que el cortometraje tenga más salida», explica Hermosilla.

Prácticamente todo el equipo técnico es de Ibiza. Entre sus miembros está la directora de Ibicine, Helher Escribano, que ejerce de ayudante dirección.

De momento para hacer esta ficción, Hermosilla cuenta con el apoyo económico de los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Josep. En caso de no obtener más ayudas, la directora se plantea «hacer un crowdfunding».

El corto se está rodando en la isla, es una casa de Sant Josep, en la que se ha recreado también la residencia en la que vive Jose. La intención de su directora es tenerlo listo en otoño y poder estrenarlo en el Festival de Málaga de 2024, para luego presentarlo en diferentes festivales.

Concha y José, que nunca antes habían actuado, se están tomando muy en serio su trabajo. «Llevan tres meses estudiando el guion y ensayando. Son muy aplicados, obedientes y lo hacen muy bien. Tienen una mirada tan vivida que consiguen transmitir muchísimo», asegura Hermosilla, que con este corto ha hecho realidad el sueño de su abuela de ser ser actriz.