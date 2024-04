Denuncian el uso de un terreno rústico como ‘parking’ de un ‘rent a car’ de Ibiza

Vecinos de Sant Jordi han denunciado ante el Consistorio de Sant Josep el uso de un terreno rústico situado en la calle Cega como aparcamiento de un rent a car. La parcela, de 10.701 metros cuadrados, aparece en el catastro como suelo rústico cuyo uso principal es el agrario. Los propietarios lo han desbrozado totalmente (han respetado los algarrobos y olivos) para facilitar el estacionamiento de vehículos de alquiler, de los que de momento había unos 30 alineados el pasado sábado.

Vehículos de alquiler estracionados en la parcela rústica. | J.M.L.R. / josé Miguel L.Romero. eivissa

También ha sido instalada una larga valla metálica y, en paralelo a ella, han sido colocadas decenas de grandes piedras, lo que ha provocado la eliminación de numerosas plazas de aparcamiento en batería que hasta hace poco eran usadas por los residentes. El ancho del vial se ha visto así reducido unos dos metros, de manera que sólo se puede salir ahora de allí en coche dando marcha atrás. El dueño de una de las casas de esa calle, «ya harto de que la gente dé la vuelta justo donde vive, amenaza con poner una cadena», avisa uno de los vecinos. Respecto al vallado del rent a car, también hay protestas: «Al tratarse de un terreno rústico debería tener otro tipo de malla y estar sujeta a palos de madera».

Denuncian el uso de un terreno rústico como ‘parking’ de un ‘rent a car’ en Sant Jordi / josé Miguel L.Romero. eivissa

«Tanto esa feixa como la que hay al lado (a la que se entra por la rotonda) son rústicas, pero ambas están llenas de vehículos de alquiler. En el Ayuntamiento no hacen nada al respecto», protesta un residente. Pero el problema no es sólo de esa calle, pues toda la zona está llena de aparcamientos alegales de rent a car (lo cual se puede comprobar echando un vistazo a Google Maps), miles de metros cuadrados dedicados a esa actividad: «Otra parcela que hay al lado de la Ponderosa también es terreno rústico, con uso agrario, según consta en su referencia catastral, pero desarrollan allí esa actividad desde hace años y está llena de vehículos. Todo lo que hay alrededor del aeropuerto está afectado. Al final vivimos entre feixes donde hay algarrobos y matorrales y naves industriales que están llenas de coches a pesar de que no están preparadas para eso».

En zona pública

Otro rent a car, situado junto a la rotonda de acceso a la calle Cullerot, «también tiene sus coches aparcados en zona pública», se queja el vecino. «Pedimos al Ayuntamiento que dejara toda esa área para aparcamiento de los trabajadores de allí, pero no han hecho nada. Sin embargo, a otros negocios sí les pintaron el parking como zona azul».

Uno de los residentes «tuvo que llamar el jueves a una empresa para que le vaciara la fosa séptica, pero el camión no pudo entrar en la calle debido a que, al colocar unas piedras grandes junto al vallado y al no respetar la anchura que hasta ahora tenía ese vial, el camión no disponía de suficiente espacio para maniobrar», cuentan los residentes.

«El Ayuntamiento —afirma este propietario— nos dijo que enviaría a alguien del departamento de Urbanismo. Vino el celador de esa área, pero aún no tenemos ninguna respuesta».

«La solución»

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, cree que la única solución a ese problema pasa por «la ampliación del polígono industrial para que cada empresa pueda hacer su trabajo con tranquilidad». «Por eso en las normas subsidiarias incluimos la ampliación del polígono industrial. Lo que realmente hace falta es suelo industrial».

Roig deja claro que esos turismos «no se pueden estacionar en ningún sitio que no sea suelo industrial» y califica la situación en la que se encuentran de «alegal», pues «no se puede utilizar un suelo rústico como aparcamiento», reconoce.

«Mientras tanto hay que aplicar la norma y actuar a partir de lo que se dice en ella: hay que enviar al celador y hay que abrir acta y expediente, que es lo que estamos haciendo», detalla el alcalde.

¿Y sería posible, al no ser legal estacionar allí vehículos, una respuesta rápida a la demanda de los vecinos, o esta se alargará en el tiempo? «¿Cuánto tiempo llevó poder actuar en Casa Lola? La normativa es muy garantista cuando se trata de espacios privados», responde Roig.

