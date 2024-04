«Los estudiantes de la UNED son los que más oposiciones aprueban de toda España»

El número de alumnos matriculados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Balears va en aumento desde la pandemia. Justo en el año en el que el covid-19 empezó, Judit Vega Avelaira fue nombrada directora de la institución en Balears, y tomó el cargo tras 16 años como directora de la UNED en Suiza. Por la universidad Balear pasan aproximadamente 10.000 estudiantes al año y de ellos, en este curso, 457 son pititusos. De estos, el 60% son mujeres, un 10% son menores de 25 años y un 16% son mayores de 50. Además, un 4% están inscritos en más de una titulación. De las 30 titulaciones diferentes que ofrece la universidad a distancia, las que han tenido más matriculados de Ibiza y Formentera en los últimos años han sido Psicología y Derecho, que este curso cuentan con 106 y 75 alumnos respectivamente.

¿Qué ventajas ofrece la UNED para los baleares?

Toda la UNED ofrece la ventaja de que sus alumnos puedan organizar sus estudios como quieran. Pueden matricularse en las asignaturas que les interesen, lo que permite compaginar los estudios con el trabajo o con cuidar a niños o a personas dependientes... La universidad ofrece facilidades a quienes no pueden matricularse en un curso entero y creo que es la universidad que más piensa en la conciliación. Tanto para el tiempo como para la economía de cada uno, porque no todo el mundo se puede pagar de golpe un curso o un año entero de universidad. Aquí se puede ir por asignaturas y matricularse anualmente en las que vengan bien... Es una universidad un poco a la carta.

¿La mayoría de los alumnos compaginan sus estudios con algo más?

Sí. Aunque antes el perfil era de gente más mayor, con una edad media de 40 años. Estudiaban en la UNED porque no habían completado su formación de jóvenes o porque habían estudiado una carrera que no les gustaba tanto, pero que ofrecía una mejor remuneración. Ahora, que tienen trabajo, se encaminan a algo que les guste más... Sin embargo, la pandemia provocó que la gente empezase a estudiar virtualmente y ahora el 24% de nuestros estudiantes son menores de 20 años. Esto quiere decir que acaban el bachillerato y se apuntan directamente aquí, por lo que la mayoría de ellos no trabajan. Son estudiantes al uso que siguen su carrera después de la escuela y el bachillerato.

De las carreras que se ofrecen ¿cuáles son las más estudiadas en Balears?

En general es lo mismo en todos los lugares. Las que más se estudian son Psicología, Derecho e Historia del Arte. Además, desde hace dos años ofrecemos educación Infantil y ha sido un bombazo. En el primer año se matricularon más de 120 personas.

¿Cuántos alumnos pasan por la UNED Balears?

Quitando el pico de la pandemia, que trajo un incremento muy grande, más o menos tenemos una media de 4.000 estudiantes de grados y máster al año y unos 6.000 estudiantes de enseñanza no reglada, es decir, títulos propios, cursos de extensión universitaria, etc. Entonces, por UNED Balears pasan entre 9.000 y 10.000 estudiantes al año.

¿Cómo entran a la UNED quienes no pudieron completar sus estudios obligatorios?

Hay cursos de acceso por edades: para mayores de 25 años, mayores de 40 y mayores de 45. Estos cursos duran un año y tras aprobarlos se puede completar la matrícula a una carrera. Los cursos de acceso para mayores de 25 están enfocados a jóvenes que no pudieron completar sus estudios de educación Secundaria o Bachiller. Los cursos para mayores de 40 están enfocados a personas con experiencia profesional, que llevan toda la vida trabajando y presentan los certificados y formaciones que hayan realizado en la empresa en la que han trabajado. Eso les permite estudiar una carrera que esté relacionada con su experiencia profesional. Por ejemplo, un mecánico, tras hacer el curso de acceso, puede presentarse a Ingeniería Mecánica. A diferencia de los otros dos cursos, este en concreto libra a los alumnos de realizar un examen previo, por ofrecer de algún modo ventajas a quienes llevan mucho tiempo trabajando. En cambio, el curso de acceso para mayores de 45 años es para quienes no han estudiado. Tienen menos asignaturas pero deben examinarse para acceder a un grado, igual que los mayores de 25 años.

¿Cómo acceden quienes tienen el bachillerato?

Aquí viene otra ventaja de la UNED. No hay nota de corte porque como tenemos mucho potencial online no dependemos de un número máximo de alumnos. No tenemos numerus clausus. Pedimos sólo la nota que hayan sacado en la Selectividad. Quienes estén interesados en entrar, mientras hayan aprobado, entran.

De quienes entran ¿qué franja de edad es la mayoritaria?

Creo que ahora se ha rejuvenecido la media. De la de entre 40 y 45 años que había antes, ahora habrá descendido a 30. Hay gente más joven... Ahora vas a los exámenes, porque éstos se hacen presencialmente en las diferentes sedes que hay en las islas, y la universidad parece un instituto. La verdad es que da gusto verlos.

¿Cuál es el perfil habitual de los alumnos?

Hay de todo. Es cierto que hay gente de fuera que escoge la UNED porque está en castellano. En Ibiza hay mucha gente reconocida, políticos...

Antes comentaba los exámenes ¿hay facilidades para que los alumnos asistan?

Tenemos dos semanas de exámenes. En la primera semana unas asignaturas son por la mañana y otras por la tarde, y a la semana siguiente es al revés. De este modo se ofrece la posibilidad de elegir en esas dos semanas cuándo examinarse. Unos exámenes pueden hacerse durante la primera semana y otros durante la segunda. Así ayudamos a que los alumnos se puedan organizar y conciliar, para que un día o el otro puedan elegir la mejor opción.

¿Cómo se hace en el caso de las carreras con prácticas presenciales?

Para las carreras que tienen prácticas de laboratorio, como Física, Química o Psicología, tenemos las instalaciones en Palma y pagamos el viaje a los alumnos para que vengan aquí a completarlas. Esto suele realizarse en una mañana.

¿Cuánto tiempo suelen tardar los universitarios en sacarse la carrera en la UNED?

Hay de todo. Hay quienes aún trabajando y con un niño pequeño se la sacan en un año y quienes se lo toman con más calma y, si la carrera son cuatro años, igual tardan el doble de tiempo. Depende de cada perfil. El año pasado un chico acabó con 22 asignaturas. Lo normal es que cada uno vaya adaptando su tiempo. A veces tardan el que exige el grado, otras el doble o lo que consideren. Pero los estudiantes de la UNED son tan buenos... Se motivan mucho y no paran, son los que más oposiciones aprueban de toda España, por ejemplo. Tienen una muy buena disciplina de trabajo, que igual no tienen otros.

¿Por qué cree que es así?

Seguramente porque combinan los estudios con otras cosas, y es algo duro y tratan de aprovechar el tiempo al máximo.

En el tiempo que lleva la UNED Balears activa ¿cómo ha cambiado la cantidad de alumnos que se apuntan?

Cada vez hay más. La UNED se asentó en los territorios que no tenían universidad porque era la manera de aportar la posibilidad de cursar estos estudios a sus habitantes. Por eso ha tenido que abrirse su propio camino y, también por este motivo, ha recibido reconocimientos en los últimos años. Desde que llegué, he tratado de darle mucha visibilidad y ahora, como estamos en la época de la informática y también después de la pandemia, la gente ha visto las ventajas de un sistema semipresencial, que permite adaptarse... Esto también está pasando en las otras universidades... la gente cada vez quiere ir menos a clase y en realidad pienso que sí que deberían de ir porque es una manera de relacionarse con la gente, pero la pandemia nos ha dejado un poco ariscos...

¿Qué reconocimientos ha recibido la UNED Balears?

Después de 45 años en las Balears, el primer premio que se nos otorgó fue por parte del Diario de Mallorca en el año 2022... Era el Premi Diario de Mallorca Educació 2022 y el año pasado nos entregaron la Medalla de Honor y Gratitud de Mallorca por los 45 años en las islas. En 2023 también nos dieron el Premio Solidario ONCE Illes Balears. Somos la universidad en la que estudian el mayor número de personas discapacitadas y este centro es el único de España que ahora va a dar todas las ponencias, cursos de extensión o cursos de verano con subtítulos para personas sordas, con déficit de atención... Trabajamos mucho para conseguir la igualdad de oportunidades para todo el mundo. El 40% de todas las personas discapacitadas estudian en la UNED a nivel estatal, lo que significa que casi la mitad se forma con nosotros, pero creo que en Balears podemos ser de los que más tenemos...

Cambiando un poco de tema ¿cómo afectan a los alumnos los continuos cambios en las leyes de educación?

Es algo que, independientemente de si se trata de una universidad a distancia o presencial, afecta a todos. Yo entiendo que si algo no funciona hay que modificarlo, pero cambiar tan continuamente los programas de estudios es un paso atrás porque no permite que ningún modelo se asiente. En los últimos 30 años ¿Cuántas veces ha cambiado? Da una imagen de inestabilidad y no lo encuentro positivo.

¿Cómo mejoraría esta situación?

Soy muy amiga de observar lo que hacen otros países, cuando se hacen índices de los mejores alumnos y cualquiera de esos datos que revelan a los que van bien. Creo que en la vida se puede ser humilde y hay que intentar conocer y mirar sistemas que funcionan. Hay que dar un margen, establecerlo bien... A veces pienso que en España no se hacen las cosas a largo plazo y así no se pueden ver los resultados, no se puede observar y hacer planes de mejora dentro del que hay. Es imposible que un programa dure tan poco tiempo, en otro países no cambia tanto. No se trata de cambiar un plan de estudios entero sino de tener equipos de trabajo, ver lo que no funciona y tratar de mejorarlo. Yo apostaría más por establecer uno fijo y, en su caso, hacer reformas dentro de este mismo... No estar cambiando las leyes todo el rato.

¿Se basaría en algún país en concreto?

Se podría tomar como referencia a los países del norte. Yo he vivido más de media vida en Suiza y me gustaba el sistema de allí. Con mucha más libertad y responsabilidad para el alumno. Ahora la ley de universidades también cambia... tenemos que adaptar todo, aunque no hemos tenido tanto cambios como los ha habido en la enseñanza primaria y secundaria...

¿Qué espera de la UNED en los próximos años?

Creo que tiene que seguir caminando tal y como es. Ha sido la primera universidad que se ha adaptado a los cambios de los tiempos. Fue la primera en tener un Campus Virtual... Entonces, que siga combinando este sistema semipresencial, porque hablar con la gente y tener un profesor físico también es algo bonito. Que la UNED Balears siga escuchando a la sociedad como lo está haciendo ahora. Yo la veo creciendo. Ahora estamos preparando carreras nuevas... La próxima será el grado en Inteligencia Artificial. También la veo haciendo todas las actividades paralelas que hace la UNED, que además de la transmisión de conocimientos e investigación, tiene una responsabilidad social para mejorar la calidad de la cultura y la educación en el territorio en el que está. Hacemos muchos actos de extensión universitaria, conferencias, conciertos... Colaboramos con las obras culturales de cualquier lugar en el que estamos. Por ejemplo, apoyamos el festival Ibicine que empezó el día 12 en Ibiza. Es una manera de unir a la gente y permitirle vivir un acto cultural increíble a través de las películas. En Ibiza se hacen muchas cosas y el hecho de que la UNED pueda estar a su lado me parece apoyar todavía más esta parte cultural de la isla. Espero que la Universidad siga así, que siga devolviéndole a la sociedad todo lo que la sociedad le da a ella.

