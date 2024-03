Descobreix els secrets del planeta vermell en l’exposició ‘ExpoMart’ a Sa Nostra Sala

L’Agrupació Astronòmica d’Eivissa en col·laboració amb el Consell Insular, ha organitzat una mostra fotogràfica sobre el planeta Mart a partir d’imatges captades per la NASA i l’ESA a través dels orbitadors que estan donant voltes entorn del planeta i també de robots que són a la seua superfície. Es tracta de la mostra ‘ExpoMart’ formada per vint-i-cinc fotografies de gran qualitat en les quals es pot observar aspectes del planeta vermell que no es poden captar amb una observació amb telescopi senzill. Hi ha imatges en 3D, una maqueta en 3D i imatges de gran format per descobrir els secrets del planeta pròxim a la Terra i on es busquen senyals de vida.

Descobreix els secrets del planeta vermell / DI

Aquesta exposició romandrà oberta fins al 26 d’abril, una mostra amb un marcat caràcter didàctic ja que hi haurà visites guiades d’estudiants, a les quals ja han confirmat 14 centres escolars i sis associacions sense ànim de lucre, dirigides per l’enginyer i reconegut divulgador científic eivissenc Jordi Pereyra, autor de diversos llibres i conegut, sobretot entre els més joves, pel web Ciencia de sofá.

L’horari de visites és de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.30 hores.