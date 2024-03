Una segunda campaña de recaudación de fondos para asegurar el bienestar de un mítico dj de Ibiza

El hijo de Alfredo Fiorito, Jaime, y The Secret Dj han puesto en marcha una campaña de financiación colectiva en 'Go fund me' para garantizar la asistencia y bienestar del mítico dj de Ibiza. No es la primera vez que Fiorito recurre a este recurso. En 2021, el propio dj, tras un año sin ingresos, se decidió a iniciar una campaña de recogida de fondos para mantener a su familia, con una hija aún pequeña, y pagar el alquiler.

Bajo el nombre 'Alfredo needs you' la campaña ha recaudado ya 21.000 euros. "Con el permiso del propio Alfredo y su hijo Jaime, volvemos a recurrir a sus amigos para intentar recaudar fondos para su atención médica continua", afirma en su cuenta de Instagram The Dj Secret, quien organiza este 'crowdfunding'.

Alfredo Fiorito. / Instagram

"Son tiempos difíciles, si no puede gastar dinero, haga todo lo que pueda para compartir y correr la voz entre quienes puedan ayudar", señala el dj.

Los fondos se destinarán al hijo de Alfredo, Jaime Fiorito, quien los utilizará principalmente para pagar la residencia para continuar albergando y supervisando la salud de Alfredo, para comprar ropa y zapatos o para sacarlo afuera tan a menudo como puedan, continúa The Secret Dj. En la campaña no detallan en ningún momento dónde se encuentra Alfredo Fiorito exactamente, si está en lista de espera para una residencia pública o los costes desglosados de su estancia.

"Muchos de vosotros ya habéis ayudado, pero la asistencia sanitaria privada es un coste continuo. Alfredo está bien atendido, pero para que eso continúe necesitamos que sus amigos apoyen su causa", explica el organizador de la recaudación de dinero.

"Dos veces por semana llevo a Alfredo a almorzar. Muchos de ustedes contribuyeron a su crowdfunding hace un par de años y permitieron que lo cuidaran desde sus derrames cerebrales, y lo cuidan bien. Hoy me pidió que le dijera “salud” y muchas gracias a todos sus amigos que ayudaron", publica en sus redes sociales el organizador de la recaudación de fondos.

El hijo de Fiorito también ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram pidiendo ayuda. "Muchos de vosotros conocéis a mi papá @alfredoenibiza que lleva 40 años pinchando dentro y fuera de la isla. Ha tenido un par de años difíciles y @the_secret_dj y yo hemos puesto en marcha una campaña de financiación colectiva para ayudarle a tener un capítulo más cómodo de su vida", explica Jaime Fiorito.

El legendario Alfredo Fiorito, el gran pionero de la escena musical en Ibiza, pinchó en Amnesia en los 80 durante una década. Nacido en Argentina en 1953, es conocido como el padre del 'balearic beat'. Emigró a Ibiza en 1976 pero no empezó a pinchar hasta 1982.