«¿Un concierto de Statuas de Sal, Projecte Mut y Joven Dolores?, ¿por qué no?»

«¿Por qué no?», responde Joan Barbé cuando se le pregunta por la posibilidad de, ahora que van a recuperar Projecte Mut, hacer un concierto con Statuas de Sal, Projecte Mut y Joven Dolores. «Si me lo hubieras preguntado antes de la pandemia te hubiera dicho ‘nunca’, seguro. Pero después de todo lo que pasamos, los músicos y todos, ahora lo importante es disfrutar y hacer disfrutar al público, así que no nos cerramos ninguna puerta». Ya hubo una cosa parecida, con aquel Festibosc tras el incendio de Morna de 2011, que reunió a Statuas, Projecte Mut y Ressonadors: «Fueron cuatro horas sobre el escenario y acabamos muertos», resopla Barbé.

David Serra se lo toma con más calma: «Este es un bienqueda -ríe-. Lo del Festibosc tuvo su momento, pero reunir a Statuas, Projecte Mut y Joven Dolores y que la gente nos vea todo el rato a los mismos sobre el escenario es un poco disparate. Pero un ‘no’ rotundo tampoco diré».

Pero hay que ir paso a paso y el primero lo darán este martes en Sant Josep, para cerrar el programa del día grande de las fiestas del pueblo, desde las 21 horas en la plaza. Un lugar y un momento ideal, por el día que es, porque Serra es josepí y porque están ensayando en los locales que el Ayuntamiento cede a los músicos. «En Sant Josep están haciendo una apuesta muy importante por la música en vivo y es una forma de darles las gracias», señala Barbé, y confirma Serra: «Yo le recomiendo los locales municipales a todo el mundo. Están genial».

¿Por qué han decidido volver después de cinco años centrados solo en Joven Dolores? La respuesta es sencilla: «Primero porque nos lo pedían. Puedes pensar que siempre hay cuatro nostálgicos, pero es que nos lo pedían mucho, por la calle, en las redes, en los conciertos... Y pensamos que ya era el momento de dar una alegría a toda esa gente, que es la que nos ha puesto donde estamos. Al fin y al cabo, hacer música es dar alegría», insiste Barbé. La segunda razón es porque se lo pedía el cuerpo, porque les apetece, simplemente. «Llevábamos un tiempo dándole vueltas a la idea. Yo he seguido escuchando los discos de Projecte Mut y sentía esa nostalgia, esa morriña... y al final nos decidimos», dice Serra.

Lo que no saben es cuánto durará esta aventura ni cuántos conciertos darán, aunque en principio no tienen previsto hacer nuevos discos. Barbé lo resume de una forma muy gráfica: «Es como una antigua pareja de novios que vuelve después de un tiempo. Ha surgido y vamos a ver a dónde nos lleva, a ir haciendo. Sin planes». «Como follamigos», remata Serra entre risas. «Al fin y al cabo es nuestra creación, nuestra música, nuestras canciones y nadie nos puede decir ni cuándo ni cómo podemos recuperarlas. Nunca dijimos que nos separábamos, solo que aparcábamos el proyecto por un tiempo, pero es nuestro proyecto y lo podemos recuperar cuando nos apetezca», insiste Serra.

De todas formas, ambos señalan que el regreso de Projecte Mut no va a influir en su camino actual: «Nuestra apuesta ahora es Joven Dolores y no la vamos a abandonar. No podemos hacer 15 conciertos de Projecte Mut porque estamos con la gira de Joven Dolores y los discos y las promociones... pero también convivieron ocho años Statuas de Sal y Projecte Mut. Es compatible», destaca Barbé.

Conciertos

De momento tienen cerrados tres o cuatro conciertos este año en Ibiza y no se han planteado salir de la isla: «Es una forma de volver a ser un grupo local y volver a actuar para nuestro público de siempre. Si luego por el camino nos reclaman de Catalunya o de Valencia, donde aún teniendo seguidores, ya entonces nos plantearíamos otras cosas», comenta Barbé.

La banda será la habitual, con Barbé y Serra más Toni Amores al bajo, David Adán a la batería, Frank Cogollos al violín y la incorporación de Raúl Moya (Moonshine Band) al acordeón, además de Xicu Bufí, Verro, con los instrumentos tradicionales: «Es que sin Verro esto no tendría sentido, es la clave de Projecte Mut», remacha Serra.