Sant Josep celebra sus fiestas con el retorno de Projecte Mut

Sant Josep celebra en las próximas semanas sus fiestas con una amplia programación de actividades y que contará con el retorno de una de las bandas más queridas de Ibiza, Projecte Mut, para cerrar el día de su patrón, el 19 de marzo. El alcalde del municipio, Vicente Roig, y la concejala de Fiestas, Isabel Castellar, han presentado este sábado el programa de actividades que el Ayuntamiento ha elaborado con la colaboración de las diferentes asociaciones y entidades del municipio, muchas de ellas también presentes a la convocatoria.

El pistoletazo de salida oficial de las Fiestas tendrá lugar el próximo jueves, 14 de marzo, con el tradicional pregón, que este año hará el exconcejal y presidente del Club de Mayores de Sant Josep, Toni Cardona Marí Pujolet. Un acto que irá acompañado de una torrada popular de sobrasada amenizada con la actuación del grupo Eivissurfers. Todo a partir de las 20 horas en la plaza de la Iglesia.

El día grande del patrón, martes, 19 de marzo, la agenda se iniciará con una misa solemne cantada por el Cor de Sant Josep y oficiada por el Obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, seguida de procesión y baile con la Colla de Sant Josep y el grupo Álvaro Cunqueiro, de Valdoviño (A Coruña).

Ya por la tarde, a partir de las 18 horas, habrá títeres con la compañía leridana Xip Xap Teatre, música con el grupo Calle Bogaloo y a partir de las 21 horas el esperado retorno a los escenarios de Projecte Mut, la banda de David Serra y Joan Barbé.

Presentación de las fiestas. / A.S.J.

Las citas más multitudinarias de las fiestas serán la Flower Power del 16 de marzo, desde las 19.30 horas con las actuaciones de The Metrallas, DJ Javi Box, DJ Sr. Cardona y el grupo Smoking Stones, en los alrededores del Ayuntamiento. Antes, desde las 17 horas , habrá una miniflower destinada a los niños.

La siguiente semana, el viernes 22 de marzo, a partir de las 20 horas, tendrá lugar el esperado XIV Correbars, con música en directo y fiesta diferentes bares del pueblo: Can Bernat Vinya, 60 Grados Gastrobar, Can Ricu, Es Galliner, GranOla y el Centre de Majors de Sant Josep, con cañas y pintxos a cinco euros.

Y, casi sin descanso, sábado 23 de marzo, la fiesta gastronómica ‘Polp a s’olla!’, el Concurso de Frita de Pulpo, organizado por Ca sa Majora, en un ambiente festivo amenizado por Hostal Pascual, The New Young Polaks, DJ José Díaz, La Repera y Animal DJ’s.

Cultura y tradición

Las actividades culturales arrancan el viernes 15 de marzo, a las 17.30 horas, con el cuentacuentos ‘Tina, convida a volar’, y ese día los adultos tienen la inauguración de la exposición ‘Pesca de temps ha’, organizada por el Grup Folklòric de Sant Josep en el Centro de Cultura Can Jeroni. Una muestra que permanecerá abierta a lo largo de todas las fiestas patronales.

El sábado 16 de marzo llegará la Trobada Coral Fiestas de Sant Josep en la iglesia desde las 20.15 horas, con el Cor de Sant Josep y el Cor de la iglesia Grecocatólica – Ucraniana.

El domingo 17 tras la misa habrá actividades festivas y mercadillo a cargo de Manos Unidas. Todo seguido de una comida en beneficio de esta organización y, a las 20 horas, baile a cargo del grupo coruñés Álvaro Cunqueiro.

El lunes 18 de marzo, el Centro de Cultura Can Jeroni acogerá, a las 19.30 horas la charla ‘No te gusta la poesía (o quizás sí)’, a cargo de Ben Clark. Y el 20 de marzo, a partir de las 20 horas, bajo el título ‘Cine y memoria’ se proyectarán a Can Jeroni una serie de películas rodadas en el municipio de a lo largo del siglo XX, comentadas por el cineasta Enrique Villalonga y con un coloquio moderado por la psicóloga Ana Serapio.

La música completa la vertiente cultural, con un concierto de la Banda Municipal de Sant Josep, el sábado 23 de marzo, a las 17 horas, en el auditorio Caló de s’Oli un concierto del Cor Municipal Can Blau y el Cor Juvenil en el Centro de Cultura Can Jeroni, el domingo 24 de marzo, a las 19 horas; y el concierto ‘Música, clar que sí!’, a cargo de los alumnos de Can Blau, entre los días 25 y 27 de marzo, a las 18 horas, en Can Jeroni.

Las competiciones comenzarán antes. Este domingo se celebra el Campeonato de Ibiza por equipos de pesca submarina. Y el que viene, a partir de las 10 horas, una salida de marcha nórdica a Comte y la BTT sa Capelleta, que organiza el Grupo Es Vedrà y una exhibición de gimnasia rítmica a cargo de la UE Sant Josep.

El siguiente fin de semana, viernes 22 de marzo habrá la X Fiesta del Patinaje Sant Josep y el domingo, 24 de marzo, la Tirada de Compak Sporting. Casi en paralelo, en el Polideportivo de es Cubells, se celebrará el Trofeo Fiestas de Sant Josep de Tiro con Arco y lfrente al Ayuntamiento saldrá la XVI Carrera Trail Sa Talaia 2024. Y a mediodía, a partir de las 12 horas, habrá una competición de tir amb bassetja. La última actividad deportiva tendrá lugar el jueves 28 de marzo con una caminata organizada por la Associació de Vesins de Benimussa.

Primavera

En palabras del alcalde, Vicente Roig, «las Fiestas de Sant Josep dan a la primavera y esto se ve reflejado en nuestras calles, donde vecinos y visitantes disfrutan cada año de sus actividades». Según Roig, «es muy emocionante ver como el pueblo continúa manteniendo viva la tradición y esta se extiende, además, entre los recién llegados y nuestros vecinos».

Por su parte, la concejala de Fiestas, Isabel Castellar, ha agradecido «la entrega y el trabajo incesante de todas las asociaciones y grupos del municipio, sin los cuales sería imposible poder presentar un programa tan completo y tan diverso, que tiene como principal objetivo que todo el mundo salga a la calle y forme parte de el».