El drama de la vivienda en Ibiza: «Empiezo a trabajar el 15 de abril y busco habitación»

«Tengo 52 años, soy fija discontinua. Ya me han llamado para empezar el 15 de abril a trabajar. Busco habitación para compartir». Los portales de alquiler se han empezado a llenar estos días de mensajes como éste, personas que hacen la temporada en la isla y que no encuentran dónde alojarse. Sonia busca entre Cala de Bou y Sant Antoni. «Voy a Ibiza los últimos días de marzo, a trabajar. Aún no conseguí alojamiento», clama Agustina mientras Millie necesita hallar algo para los meses que pasa en la isla: «de abril a octubre».

Jezabel afronta su segunda temporada en la isla y busca piso compartido para ella y su pareja: «Necesitamos una habitación por el centro de Ibiza o Platja d’en Bossa, ses Figueretes o Talamanca», escribe la joven, que destaca que necesitan algo «económico». Algunos, en cambio, confiesan en el tablón que tienen dinero ahorrado y que el pago no será un problema.

Algunos no tienen aún un empleo, pero tienen intención de visitar la isla con el objetivo de conseguirlo y de pasar la temporada en la isla. Es el caso de Lucrecia, argentina, que, en previsión de encontrar un empleo para entre cinco y seis meses está ya buscando dónde alojarse.