Redescubre el paraíso de Ibiza: Una oferta exclusiva para residentes baleares

Si resides en el corazón del Mediterráneo, en las encantadoras Islas Baleares, esta propuesta es especialmente para ti. Imagina una escapada donde la sofisticación y el descanso se fusionan en un escenario paradisíaco: la Isla de Ibiza. Hoy, tienes la oportunidad única de vivir una experiencia de lujo, en Nobu Hotel Ibiza Bay, con condiciones excepcionales diseñadas para celebrar la esencia y hospitalidad isleña que tanto contribuye al encanto de esta región.

Disfruta de una experiencia inolvidable desde el 5 de abril / Nobu Hotel Ibiza Bay

Una estancia inolvidable con beneficios únicos

Redescubre la belleza de Ibiza y permítete ser cautivado por sus paisajes, su cultura vibrante y su atmósfera única. Al reservar tu estancia, disfrutarás de un descuento exclusivo del 45% en sus lujosas habitaciones y suites. Despierta cada mañana con la brisa del Mediterráneo y déjate seducir por el sonido de las olas por la noche promete un descanso profundo y renovador. Redescubre la isla de Ibiza con una experiencia única que garantizará el máximo placer y bienestar.

Hasta un 45% de Descuento en Alojamiento

Deluxe Suite terrace, cada momento de tu estancia es simplemente inolvidable / Nobu Hotel Ibiza Bay

Upgrade a Suite o Habitación Superior

El hotel situado frente al mar en la playa de Talamanca ofrece además un detalle extra con un upgrade gratuito a suite o habitación superior. La única condición: residir en las Islas Baleares. En este lujoso resort cada espacio está diseñado para ofrecer el máximo confort y placer, asegurando que cada momento sea simplemente inolvidable.

RESERVAR

Desde la innovadora cocina japonesa hasta los más frescos sabores mediterráneos / Nobu Hotel Ibiza Bay

El “hotel gastro” por excelencia de Ibiza

Ibiza es un destino reconocido por su exquisita gastronomía, y Nobu Hotel Ibiza Bay es considerado uno de los partícipes de esa aclamada fama. Aquí se encuentran dos de los restaurantes más emblemáticos del sur de la isla: Nobu Ibiza Bay y Chambao By the Beach. Desde la innovadora cocina japonesa hasta los más frescos sabores mediterráneos, cada bocado promete ser una celebración de la alta cocina.

Los locales baleares tienen ahora la oportunidad de saborear esta gastronomía de élite con un 20% de descuento.

En el chiringuito Chambao By the Beach durante el día...

Perfecto para disfrutar de desayunos excepcionales, ya sea a la carta o disfrutando de un variado bufé, así como de almuerzos en familia o grupos de amigos que invitan a prolongar la sobremesa. En este lugar, los comensales pueden saborear sus platos con los pies sobre la arena, situados a escasos metros de la orilla. Las especialidades del menú abarcan desde pescado fresco cocinado a la parrilla hasta una auténtica paella, cócteles con un toque exótico y una selecta carta de vinos, configurando así una experiencia gastronómica Mediterránea incomparable con vistas al océano.

Para los más jóvenes, el menú infantil ofrece gran variedad de opciones. Ideal antes de que se sumerjan en la diversión y el aprendizaje que propone el Kid's Club y la piscina familiar.

…y en el restaurante Nobu Ibiza Bay por la noche.

La alta cocina japonesa de Nobu representa una de las mejores experiencias gastronómicas presentes en las Islas Baleares. Los comensales pueden disfrutar de las creaciones únicas del famoso chef Nobu Matsuhisa, incluyendo el Tiradito, el Sashimi de Yellowtail con Jalapeño y el Black Cod con Miso, además de otros platos que capturan la esencia de la isla y cócteles elaborados por maestros baristas.

RESERVAR

Disfruta de momentos de máximo bienestar con tratamientos personalizados / Nobu Hotel Ibiza Bay

Un Oasis de Relax en Six Senses Spa

La experiencia de lujo se completa con un merecido descanso en el Spa by Six Senses. Aprovecha un 20% de descuento en masajes, donde cada tratamiento está diseñado para rejuvenecer el cuerpo y el espíritu. Cuenta con expertos terapeutas, que personalizarán cada sesión para satisfacer tus necesidades, asegurando una experiencia de relajación profunda y renovación.

20% de Descuento en Masajes

Podrás disfrutar de momentos de máximo bienestar con tratamientos personalizados diseñados para realzar, rejuvenecer y dar brillo a tu figura. Se centran en áreas específicas empleando diversas técnicas para aliviar el estrés y restaurar el tejido muscular de manera placentera. Se utilizan ingredientes curativos como el Aloe vera o la sal marina ibicenca, junto con otros componentes naturales ancestrales, para tonificar y firmar el cuerpo y la piel. Podrás encontrar tu tratamiento ideal y sumergirte en un estado de absoluto placer y bienestar, al más puro estilo Ibiza Bay.

RESERVAR

Nobu Hotel Ibiza Bay te ofrece una experiencia inigualable / Nobu Hotel Ibiza Bay

La isla que nunca deja de sorprender

Ibiza es mucho más que un destino de vacaciones; es un lugar donde cada día ofrece la posibilidad de descubrir algo nuevo y emocionante. Ya sea que busques relajarte en la playa, explorar la rica cultura local o simplemente escapar de la rutina, Ibiza te espera con los brazos abiertos para ofrecerte una experiencia inigualable.

No dejes pasar esta oportunidad exclusiva para los residentes de las Islas Baleares. Redescubre Ibiza y sumérgete en una experiencia de lujo que quedará grabada en tu memoria para siempre. Reserva ahora y prepárate para vivir la magia de la Isla Blanca como nunca antes.

RESERVAR

Nobu Hotel Ibiza Bay, una estancia inolvidable con beneficios únicos / Nobu Hotel Ibiza Bay

Nobu Hotel Ibiza Bay, lujo y confort en un hotel de cinco estrellas junto al mar en Ibiza

Desde que abrió sus puertas en 2017, Nobu Hotel Ibiza Bay es el principal destino de 5 estrellas de Ibiza y ofrece 152 habitaciones de diseño, de las cuales 90 son suites. Sus lujosas instalaciones incluyen, entre otros, The Ibiza Bay Spa by Six Senses, peluquería, tres restaurantes, pool bar, Kids Club, una boutique, dos piscinas -una solo para adultos y otra familiar-, un lounge, o un rooftop con impresionantes vistas panorámicas sobre la bahía.

Ha sido reconocido por los prestigiosos Reader's Choice Awards 2020 de Conde Nast Traveler en el Top 20 de hoteles en España y Portugal. También fue distinguido en la categoría Resort del Año, en los premios 2020 de Small Luxury Hotels. Y British Airways le otorgó el premio a la Excelencia del Cliente.