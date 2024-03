llama la atención

Que cuando parece que la crisis de Formentera no puede liarse más, siempre hay un nuevo giro de guion o una nueva vuelta de tuerca. El Consell termina la semana no ya con un presidente no adscrito, algo que hasta hace poco era impensable, sino con el líder del principal partido de la coalición de gobierno expulsado del ejecutivo insular y discutiendo en el pleno con un presidente al que ninguno de sus consellers habla. Ver para creer.

Que después de un año y medio de tramitación del paseo de la Bahía de Portmany, el proyecto vuelva a la casilla de salida y tenga que reiniciar los trámites ambientales por la presentación de otro proyecto por parte del Ayuntamiento de Sant Josep. El nuevo quiere reducir al máximo la afección del dominio público de Costas.

Que en fechas tan próximas al 8M, Día de la Mujer, se inaugure una exposición colectiva en el Ayuntamiento de Ibiza, ‘Visions abstractes’, en la que los seis artistas participantes son hombres.