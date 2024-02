Roban los focos solares de cuatro de las papeleras instaladas en el barrio de ses Feixes de Ibiza

Los vecinos de ses Feixes percibieron, el lunes por la mañana, que cuatro de los cinco focos led instalados por el Ayuntamiento de Ibiza en algunos de los contenedores de la zona habían desaparecido. «El primero lo robaron hace una semana y ayer [por el lunes] se hicieron con otros tres», explica Marc Marí, portavoz de los vecinos del humedal.

El robo se cometió en algún momento durante la madrugada del lunes. «Mi hijo se levantó y me dijo que se habían llevado los focos que iluminaban las papeleras», continúa el portavoz. Más tarde, él mismo lo comunicó por el grupo de WhatsApp que comparten los vecinos. Marí indica que desde la asociación estuvieron insistiendo, durante «muchísimo tiempo», para que se hiciera la instalación.

Las lámparas funcionan con un panel solar incorporado cuya luz se activa automáticamente durante 30 segundos con un sensor mientras los vecinos depositan los residuos en el contenedor.

Una papelera, pateada y lanzada a una acequia. | M.M / Ángela Torres. Ibiza

Decisión de no denunciar

Sin embargo, este sistema ha durado «tan solo un mes o un mes y medio», desde su colocación y hasta la comisión del robo, señala Marí, que lleva años pidiendo cambios para mejorar el estado del barrio de ses Feixes. Los vecinos han decidido, no obstante, no denunciar el hurto. «No, porque cada uno de los focos alomejor vale alrededor de 40 euros y los delincuentes responsables, por esa cantidad, no se enfrentarán a responsabilidades penales», objeta.

Por otro lado, respecto a los presuntos culpables, indica que se le puede ocurrir «quién pudo haber sido, pero no con seguridad». En ese sentido, el vecino señala que también ha aumentado el número de robos en viviendas y que ha habido, además, roturas en los coches de algunos vecinos.

Por ahora, los habitantes en la zona se pondrán en contacto con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, para comentarle lo sucedido y ver si hay posibilidad de reemplazar los cuatro paneles extraviados y de reparar, por otro lado, una papelera que patearon y lanzaron a una acequia. «De momento, solo queda uno, a ver cuánto dura», comenta Marí.