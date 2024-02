«En una illa, la mar és territori de la infància on se somien tots els viatges». Con esta palabras, Júlia Ribas (Sant Agustí, 1973) invita a disfrutar de un viaje particular. Un viaje que no solo llevará al público al interior de la isla sino a reconocer los caminos que se transitan en la vida interior de la misma autora.

La exposición de Ribas, que se inaugura hoy jueves a las 20 horas en Sa Nostra Sala, está formada por un total de 30 obras.En ellas se representan los caminos recorridos hasta llegar a la reproducción de casas payesas de diferentes puntos de la isla, con sus tradicionales porxos y sequers, custodiados por paredes y muros gruesos y encalados.

El viaje interior de Júlia Ribas | FOTOS DE MARCELO SASTRE / Bea Roselló

A las pinturas de Ribas, para las que ha utilizado materiales tan primarios y naturales como la arcilla, la cal o el mismo carbón de la chimenea para darle toques grises a su obra, se le suma también la palabra. La reproducción del escrito que el poeta Rafael Alberti le dedicó a Marià Villangómez sobre Ibiza, ‘Retornos de una isla dichosa’, así como el poema de este último titulado ‘Camins’.

Con las letras de Alberti, Júlia Ribas emprende el viaje hacia el interior de la isla, reflejando la mágica emoción de quien llega a la isla por primera vez por vía marítima y el «regalo» de la vista que le ofrece la ciudad.

Ca n’Andreu de Santa Gertrudis; Can Nadal de Baix, en Sant Josep; Can Prats, de Sant Carles; los porches de la iglesia de Santa Eulària o de Can Prats, esta vez de Sant Antoni; la vivienda de Can Mariano Rafal, en este mismo municipio, o Can Lluquí de Sant Carles son algunas de las edificaciones que la artista nacida en Sant Agustí muestra. A éstas, se suma la vivienda de Can Ros, ahora sede del Museo Etnográfico de Santa Eulària, y Can Frare Verd, en Sant Agustí, por la que muestra especial veneración porque sus habitantes fueron «escuela» para la misma autora. Una vivienda en la que, señala, ha crecido y ha vivido.

El viaje interior de Júlia Ribas / Bea Roselló

Con esta última, Júlia Ribas rememora sus veranos cogiendo moras. O sus inviernos, en la cocina de Can Frare Verd, comiendo sobrasada. Una vivienda, añade, que ha visto y «vivido» por la proximidad con la casa en la que vivía con sus pares.

Al preguntarle por el criterio para hacer la selección de casas, Ribas se muestra precisa: «El criterio siempre es el corazón, cómo vivirlas». La artista, con más de tres décadas dedicadas al arte, explica que sigue viviendo en una casa payesa: «Ya he aprendido a vivir en ellas y he aprendido a pintar gracias a ellas», reflexiona.

Y justo en el centro de la exposición, en el núcleo de la muestra (casualidad o causalidad), el «corazón»: la obra que representa la puerta que da acceso al interior de la isla, al interior de la autora.

El viaje interior de Júlia Ribas / Bea Roselló

La consellera de Cultura, Sara Ramón, destacó el «trazado poético» de la exposición y la constatación del «amor a la tierra y el enraizamiento en la isla que la ha visto nacer y crecer como persona y como artista».

La exposición ‘L’illa interior’ podrá verse en Sa Nostra Sala hasta el próximo 22 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 10 a 13.30 horas y desde las 17.30 a 20.30 horas por la tarde.