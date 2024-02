Júlia Ribas torna a Sa Nostra Sala amb «L’illa interior»

Aquest dijous 22 de febrer, a les 20.00 hores inauguram a Sa Nostra Sala l’exposició de Júlia Ribas «L’illa interior»: l’illa interioritzada per l’artista i l’illa que l’envolta i la influeix en la seua obra.

L’amor a la terra, l’arrelament a l’illa que l’ha vist néixer i créixer, com a persona i com a artista, és la protagonista principal d’aquesta exposició de l’artista de Sant Agustí des Vedrà que com pocs altres de la seua generació ha retut homenatge a Eivissa.

La mostra estarà oberta fins al 22 de març en horari de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.30 hores.