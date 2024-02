Los taxistas de la CAEB denuncian que el incumplimiento de las normas del GPS provoca "numerosas quejas"

La Agrupación de Autotaxis de Balears, integrada en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), ha denunciado en el Consell Insular, a través de un miembro de su directiva, el taxista ibicenco Joan Marí, el «incumplimiento sistemático» del protocolo del GPS que gestiona la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie). Se refiere esta agrupación, que es minoritaria en la isla, a lo previsto en la orden insular de carga y descarga.

Así, por ejemplo, esta norma de carácter insular prevé que, en el caso de un servicio interurbano, se debe asignar al primer taxi del municipio que esté en la parada más próxima. Si no hay ninguno, se debe rebotar al taxista del mismo municipio más cercano y, si no hay respuesta pasados dos minutos, se debe pasar al primer taxi disponible sea de la localidad que sea. Marí sostiene que esto «se incumple» y que la Fitie gestiona el servicio «a su manera».

Para empezar, el taxista de la CAEB indica que, cuando un cliente pide un servicio a través del GPS, la centralita no pregunta si se trata de un servicio urbano o interurbano, cuando se deben gestionar de manera distinta.

En concreto, los servicios urbanos se deben regir por los reglamentos de GPS de cada municipio, pero en la isla sólo está operativo el de Vila. Los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Joan cuentan con un reglamento pero no está activado (no se ha firmado el convenio con el gestor) y no se aplica.

En el escrito presentado en el Consell de Ibiza, Marí afirma que la mala gestión del GPS provoca que «el servicio del taxi reciba numerosas quejas» e impide que se ofrezca a los usuarios «un servicio eficiente y de calidad».

Por ello, la asociación integrada en la CAEB pide al Consell que exija a la Fitie el cumplimiento de la gestión del GPS prevista en la orden de carga y descarga y que, tras la reciente aprobación de la reforma de la ley balear del taxi, se empiece a tramitar ya la creación de un área de prestación conjunta del taxi en toda la isla con la finalidad de que se pueda «mejorar la gestión del servicio del GPS desde el ámbito insular».