Fins al 29 de febrer podeu demanar les ajudes de manteniment de clubs esportius i de participació en competicions nacionals els anys 2022 i 2023

Per primera vegada es cobriran les despeses originades durant dos anys (2022 i 2023) i s’inclourà la participació en eliminatòries de lligues nacionals l’any 2023.

El Consell d’Eivissa destina 600.000 euros a la convocatòria d’ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per al manteniment ordinari de la seua activitat esportiva durant els anys 2022 i/o 2023, per a la participació en lligues autonòmiques durant les temporades esportives 2022-2023 i/o 2023-2024, per a la participació en campionats d’Espanya durant els anys 2022 i 2023 i/o per a la participació en eliminatòries de lligues nacionals durant l’any 2023, que seran repartits en funció de les peticions i el nombre de fitxes que justifiqui cada club en la seua sol·licitud.

En total aquesta ajuda es reparteix en tres modalitats: una dirigida al manteniment ordinari de l’activitat esportiva en el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023 (430.000 euros); una dirigida per a la participació en lligues d’esport d’equip d’àmbit autonòmic balear durant la temporada esportiva 2022/2023 i/o la temporada esportiva 2023/2024 (95.000 euros); una dirigida a la participació en campionats d’Espanya federats durant els anys 2022 i 2023 (50.000 euros) i una per a la participació d’eliminatòries de lligues nacionals durant l’any 2023 (25.000 euros).

Tota la informació i les bases d’aquesta convocatòria es troba al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 16 d’1 de febrer de 2024. El termini per presentar sol·licituds conclou el 29 de febrer.