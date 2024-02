El Club Náutico Ibiza (CNI) ha solicitado por escrito a la Autoridad Portuaria de Balears (APB), a casi tres meses de que venza el plazo máximo para adjudicar la nueva concesión temporal de las instalaciones por un período máximo de tres años, que le otorgue de nuevo la concesión o que desista del concurso.

La directiva del CNI ha explicado este martes, en rueda de prensa en la sede del club, que su reclamación se basa en que la inversión prevista por la sociedad limitada Puertos y Litorales Sostenibles, que compite con el club casi centenario, contempla pantalanes flotantes, siguiendo las directrices del pliego, lo cual resulta "inútil" y "un brindis al sol" porque, en realidad, no soluciona los problemas de seguridad de las instalaciones cuando sopla el viento de Levante. El CNI ha entregado a la APB diversos informes y dictámenes, uno de ellos de la Fundación Institucional Hidráulica Ambiental de Cantabria, que sostienen que para garantizar la seguridad de las embarcaciones se necesita instalar un pantalán fijo, y no flotante.

La directiva del histórico club deportivo y social de Ibiza sostiene que la APB "no ha planteado ninguna solución realista a los graves problemas de seguridad del puerto y no debe aceptar, por ser baldía y técnicamente inviable, la propuesta incluida en la oferta de su oponente. Por ello, el CNI pide a la APB que, en el caso de que no le otorgue la concesión, haga uso de la facultad que ostenta de "desistir del concurso".

Precisamente por eso, el CNI no presentó, en este concurso, "una oferta de inversión relevante", lo cual le deja en inferioridad de condiciones con Puertos y Litorales Sostenibles en este apartado, porque considera que "la única solución" pasa por construir "un dique de contención que dé seguridad a la dársena". "Y más cuando el club venía de tirar al mar 1,5 millones de euros en unas inversiones ejecutadas siguiendo a pies juntillas los pliegos de la anterior ocupación temporal", según el comunicado que leyó el comodoro del CNI, Damià Verdera, en presencia del resto de miembros de la directiva, con el presidente, Juan Marí, a la cabeza.

La eliminación del antiguo muro de contención

El CNI se refiere a que para obtener la ocupación temporal que ahora ostenta, con un período de prórroga, se tuvo que eliminar, por decisión de la APB, el antiguo muro de contención, lo cual ha dejado la dársena desprotegida y a merced del oleaje que se levanta cuando sopla el Levante.

De esta manera, el CNI reclama que la APB, en el caso de que no le otorgue la concesión, desista del concurso y convoque uno nuevo con "unos pliegos realistas que garanticen la seguridad y el fomento del deporte así como la responsabilidad social en el sector náutico", lo cual, destaca, "no es viable sin fijar unas tarifas máximas para los amarres".

Puertos y Litorales Sostenibles, sin experiencia deportiva y social

En este sentido, el histórico club recuerda que la sociedad mercantil aspirante a quedarse con la gestión de las instalaciones carece de cualquier experiencia y antecedentes en el fomento y la enseñanza del deporte, tal y como exigen los pliegos, y afirma que sólo por esta razón Puertos y Litorales Sostenibles, sobre cuyo mayor responsable han aparecido publicadas en la prensa "informaciones inquietantes", ya debería haber sido descartada. Se refieren a una sentencia del caso Villarejo que afecta a uno de los empresarios que están detrás de esta sociedad.

El director del CNI, Vicent Canals, afirma que, pese a que se ha "cansado de buscarla", no ha hallado ninguna vinculación de esta sociedad con el deporte náutico, que es la baza con la que el CNI aspira a mantener la gestión del CNI y cumplir en febrero del año que viene su centenario.

A modo de ejemplo, el Club Náutico de Ibiza recalca que su oferta permite disfrutar de un amarre de diez metros por un precio de 6.087 euros, frente a los 23.161 euros que debería pagar ese mismo propietario si Puertos y Litorales Sostenibles, "contra toda lógica, ganase el concurso". Además, el CNI sostiene que el hecho de que esta empresa haya fijado la eslora considerada de "náutica social" en ocho metros es contraria a la legislación portuaria, que amplía de facto esta ‘categoría’ hasta los 12 metros. "Más de un centenar de armadores ibicencos de poder adquisitivo medios se podrían ver privados de su amarre si se termina aplicando el brutal incremento tarifario planteado", advierte.

El alquiler del restaurante se multiplica por cinco

Otro aspecto que evidencia «el riesgo de gentrificación» al que se enfrenta el Club Náutico Ibiza es "la diferencia abismal" en las ofertas para el arrendamiento del restaurante y la cafetería de la instalación. Mientras el club fija el precio en 72.000 euros anuales para garantizar que el concesionario pueda ofrecer precios populares, Puertos y Litorales Sostenibles propone un alquiler de 356.000, es decir, cinco veces mayor.

Así, el presidente del CNI destaca que está en juego "la expulsión de los ibicencos de un club con casi cien años de historia, unánimemente reconocido por su labor deportiva y social y que ha recibido el apoyo del Parlament balear y el Congreso de los Diputados". "Y beneficiar a una empresa cuyo único afán es el negocio con un proyecto especulativo y técnicamente dudoso", agrega