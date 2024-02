El Consell pide 2,5 millones de los fondos europeos Next Generation para comprar el Cine Torres

El Consell de Ibiza ha presentado un total de nueve proyectos a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con fondos europeos Next Generation, por un valor de 7,9 millones de euros.

Entre los proyectos presentados a la convocatoria, que tiene como objetivo financiar actuaciones para la mejora de la competitividad en el ámbito turístico, destaca la compra de un «inmueble cultural para la mejora de la oferta de una zona turística», según reza el documento presentado por la administración insular. Este inmueble sobre el que el Consell ha puesto sus ojos no es otro que el Cine Torres, en Sant Antoni.

De aceptarse este proyecto por parte de los fondos europeos, el Consell de Ibiza debería hacer efectiva la adquisición del edificio antes de finalizar el año, ya que es uno de los requisitos que se contemplan en las bases de esta línea de ayudas: que los proyectos estén ejecutados y hechos antes del 31 de diciembre de este año.

El portavoz de la administración insular recuerda que, debido a esta premisa, no se presentan iniciativas «inventadas o que empiecen de cero». «Son proyectos que están a punto de salir a licitación o que ya están en marcha», remarca.

En cuanto a la compra del Cine Torres, para la que el Consell de Ibiza pide 2,5 millones de euros, las propias fuentes prefieren no poner nombre al inmueble, ya que aún tiene que salir a concurso y, por tanto, pueden presentarse otras ofertas. Aún así, señalan que, a falta de detalles, «cuadraría» con la antigua sala de cine ubicada en pleno centro de Sant Antoni y convertirla en un espacio o auditorio cultural.

Los inicios

La intención de comprar este local se remonta a hace más de un lustro, cuando Pep Tur Cires era alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni y Francisco Tienda, concejal de Cultura.

En un pleno del consistorio portmanyí, en 2015, Tienda señaló que los 2,6 millones de euros que pedía por aquel entonces la propiedad del cine Torres era una cantidad excesiva, según una tasación realizada por el servicio técnico del Consistorio. Ésta rebajaba el valor del edificio a 370.000 euros, siete veces menos que lo que se reclamaba.

Más reciente es la aprobación, en el pleno de octubre de 2022 del Consell de Ibiza, de la habilitación de una partida para la adquisición del inmueble. La cuantía ascendía concretamente a 2,8 millones de euros. En ese momento, el conseller de Hacienda, Salvador Losa, ya advirtió de que se debía convocar un concurso público. Además, en dicho plenario se informó de que la tasación del Cine Torres, realizada en el mandato anterior, ascendía a 1,7 millones de euros.

Más próxima queda la petición del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni para que sus homólogos en la administración insular desbloqueen la situación de dicha compra. En la sesión plenaria del pasado mes de septiembre, el equipo liderado por Marcos Serra aprobó una moción para instar al Consell de Ibiza a llevar a cabo la compra del Cine Torres, que calificaron como «un espacio emblemático».

Otras vías

Desde la administración insular resaltan que en el caso de que no se concedan todas las ayudas reclamadas a estos fondos, se continuará solicitando otras, ya sea a través de otra línea de fondos europeos o mediante la financiación con el Impuesto Turístico Sostenible (ITS). Sí confían en que la partida que llegue a la isla de Ibiza a través de los fondos Next Generation «respete el peso específico» que tiene que representar la isla.