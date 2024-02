Adjudicada por casi 800.000€ la limpieza del solar de Cala Tarida

El Ayuntamiento de Sant Josep ha adjudicado a la empresa Herbusa por casi 800.000 euros la limpieza del terreno de Cala Tarida repleto de chatarra y material, incluso contaminante, de Evaristo S. C., la misma persona que explota fondeos ilegales en Porroig y que ha sido condenado varias veces por un delito leve de amenazas. La primera de las tres sentencias que se conocen fue por lanzar amenazas a la anterior concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, actual representante de Unidas Podemos en la oposición, precisamente por el inicio del expediente sancionador por la acumulación ilegal de residuos en este solar. También fue detenido por obstaculizar la retirada de uno de los barcos que tenía almacenados en la cuneta de la carretera de Cala Tarida, que ya fue limpiada por el Consistorio.

La actual concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, explicó ayer en el pleno que, después de que la licitación inicial quedara desierta (el presupuesto inicial ascendía a casi medio millón de euros), se ha adjudicado finalmente este contrato.

Como el propietario se niega a que se ejecute, el Ayuntamiento ya ha pedido autorización judicial para que, con la ayuda de la Policía Local, los operarios de Herbusa puedan entrar en el solar para retirar todos los residuos acumulados.

Horario de las ‘deixalleries’

Por otra parte, el pleno rechazó la propuesta del concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, para que se mantengan abiertas los domingos las dos deixalleries del municipio (Can Guerxo y Cala de Bou), al menos algunas horas. El segundo teniente de alcalde, Vicent Torres, justificó que por «lealtad institucional» hacia la mancomunidad que gestiona la red de deixalleries de la isla, que decidió por una cuestión operativa cerrar los domingos, Sant Josep no puede ir en contra de ello. No obstante, al estar de acuerdo en la conveniencia de que se preste servicio en domingo, se acordó que trasladará esta demanda a la junta de gobierno de la mancomunidad.