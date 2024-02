Rescate de un pescador en Ibiza: «Intenté sacarlo del mar, pero entre la ropa y el miedo no podía»

El rato de pesca que quisieron prolongar dos amigos residentes en Ibiza la noche del martes se convirtió en una auténtica odisea. Sobre todo, para uno de ellos, a quien un helicóptero de Salvamento Marítimo tuvo que rescatar después de que una ola le hiciera perder el equilibrio en el borde de la zona de ses Eres Roges donde él y su acompañante habían decidido tirar la caña.

Los dos pescadores acudieron a esta parte de la costa de es Figueral, frente a s’Illot de s’Or, en Santa Eulària, para pescar, como suelen hacer desde que se conocen. A pesar de las malas condiciones del mar y el oleaje, la aplicación de móvil que utilizan habitualmente señalaba que en esta parte de la isla las condiciones eran más favorables. No fue así.

«Al principio iba a ir él solo», contaba ayer Luigi Scatolini, acompañante del pescador precipitado, que es un amigo suyo nacido en Barcelona y de unos cuarenta años de edad. «Menos mal que en el último momento, cuando me preguntó, le dije ‘venga va, voy contigo’», añadió.

Sobre las 20.15 horas, los dos hombres pescaban en el acantilado cuando empezó a «moverse el mar» y una ola logró desestabilizar a su compañero, que acto seguido se vio arrastrado por la corriente.

«Cuando me di cuenta de que tenía dificultades para salir, me tiré al agua para intentar salvarle. Intenté sacarlo pero entre la ropa, la adrenalina y el miedo no podía, pesaba demasiado», relató Scatolini, de nacionalidad italiana pero residente en la isla desde hace tiempo.

Una lucha contra el mar

Al ver que no lo conseguía, volvió a salir del mar y llamó desde tierra a los servicios de emergencias del 112. Mientras tanto, el pescador precipitado combatía, con todas sus fuerzas, para que el oleaje no lo arrastrara y lo alejara de la costa. Intentó agarrarse a una de las piedras que tenía alrededor, que eran demasiado puntiagudas como para mantener el agarre y provocaron al hombre varias heridas en las manos.

«En ese momento, las olas empezaron a coger más fuerza. «Al salir yo también me golpée con las rocas porque el viento era muy fuerte y había muy mala mar», prosiguió el acompañante, que quedó a la espera de los equipos de rescate mientras su amigo, por otro lado, había decidido quitarse los zapatos y los pantalones para tener más movilidad en el interior del agua.

Los agentes de la Policía Local de Santa Eulària fueron los primeros en llegar, sobre las 20.40 horas, y en encontrar a los pescadores, a los que localizó tras hacer varias señales luminosas en la zona.

«Les costó bastante encontrar el sitio», apuntó. Una vez allí, los agentes, que no disponían de medios para llegar hasta donde estaba la víctima, enviaron las coordenadas exactas del lugar a la central de comunicaciones para que el resto de vehículos de emergencias supieran que el enclave era accesible. La patrulla empezó a intercambiar frases con el hombre, que les informó de que no podía moverse a causa del frío, los golpes y los rasguños sufridos.

Cinco minutos «infinitos»

El pescador consiguió, sin embargo, alcanzar una roca más o menos plana situada a unos cien metros de la costa y agarrarse a ella. «Allí se sentó cinco o diez minutos que parecieron infinitos» valoró su amigo. Los policías le iban informando de que se había activado un protocolo de rescate y de que el helicóptero de Salvamento Marítimo estaba en camino para rescatarlo.

A su llegada, el helicóptero no lograba hallar la posición exacta del hombre, por lo que los agentes iluminaron la zona del interior del agua donde se encontraba con las linternas de largo alcance.

Una dotación de bomberos formada por tres efectivos y un caporal también se movilizó en un camión autobomba rural desde el Parque Insular al recibir el aviso a las 20.40 horas, aunque no llegó a intervenir dado que no contaba con el material acuático para el rescate. También se desplazó una unidad medicalizada del 061 que trasladó al hombre al Hospital Can Misses en una ambulancia para valorar su estado de salud.

A pesar de que el pescador no sufrió heridas graves, sí presentaba un inicio de hipotermia debido al tiempo (más de una hora) que había permanecido en el agua. También tenía varios moratones en uno de los muslos y magulladuras en las rodillas y las manos. «Lo vivimos con mucho miedo, la verdad», termina el amigo del pescador, que asegura que por la noche y solo, por lo menos, no volverá a ir de pesca.