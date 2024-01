De Ibiza al Carnaval de Las Palmas

El 26 de enero, Vicent Boned Ribas se llevó el tercer premio en la categoría individual del concurso de disfraces adultos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y todavía se pellizca para comprobar que no fue un sueño. Tiene colocado el trofeo en su habitación, frente a su cama, recordándole en cada despertar que aquella gesta fue cierta.

Le cuesta encontrar palabras para explicar lo que sintió la noche del pasado viernes al escuchar su nombre entre los ganadores. Su primera reacción fue de incredulidad, luego no sabía si correr, gritar o llorar de alegría. «En la modalidad individual competíamos seis personas y mis compañeros iban muy fuertes así que en ningún momento me imaginé estar clasificado. Eso sí, tampoco me desanimé porque estaba muy orgulloso de mi proyecto y, para mí, presentarlo en uno de los carnavales más famosos del mundo era ya como haber ganado», explica.

El candidato de Sant Antoni de Portmany conquistó al jurado canario ataviado de toro, con unos cuernos enormes, unas botas con tacón de más de diez centímetros y un collar con su apodo, que ya es también su nombre artístico: Elvis («por el Visente» y no por el famoso cantante). Bautizó su propuesta con un contundente título: ‘Libre, salvaje y con un buen par de...’.

El diseño del vestuario es obra suya, pero «la patrocinadora y la costurera» es su madre, Margarita Ribas, que regenta en Sant Antoni la mercería Vima. Es a ella a la primera que quiere agradecer el tiempo y dedicación que ha puesto en este proyecto, pero también tiene palabras de gratitud «para Nuria Roger y familia, Cristina Hernández, Carlos Hortensius, Victor Marbet, Alberto Starkmann y Elian Martín (Drag Kalik)».

El portmanyí eligió el toro por eso de que es tauro y porque le parece un «animal que le representa mucho porque es muy empoderado, tiene mucha fuerza y pisa fuerte», como lo hizo él el pasado viernes al presentar su propuesta con gracia y desparpajo en la plaza de Belén María.

Vena carnavalera

Estar subido a ese escenario era un sueño que tenía desde 2022, cuando tuvo la oportunidad, por primera vez, de disfrutar en vivo y en directo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, entonces como visitante. «Aquello me pareció flipante y me dije: ‘Yo tengo que estar aquí’». Ni corto ni perezoso, a principios de 2023 decidió hacer las maletas para irse a Las Palmas a pasar el invierno y «a vivir de cerca la popular celebración». Enseguida empezó a echar una mano en el taller donde se confeccionaba el disfraz de la que fue proclamada el año pasado como Reina del Carnaval, Lola Ortiz Luque. También participó como «bailarín secundario en la despedida del reinado de Drag Vulcano».

Boned, que estudió y se dedicó al diseño gráfico durante años, y que, además, es instructor de aro aéreo y maquillador artístico autodidacta, ahora hace la temporada de verano en Ibiza, trabajando en el sector hotelero, y con lo que ahorra vive en invierno en Las Palmas para dar rienda suelta a su vena carnavalera, que le viene de familia. En octubre pasado decidió que quería presentarse al concurso de disfraces adultos y empezó a pensar ideas hasta que dio con la definitiva. Invirtió un mes en ello y en hacer el primer esbozo. Luego, aprovechando las vacaciones navideñas, vino a Ibiza y su madre le ayudó a coser el disfraz de toro con el que triunfó el pasado viernes.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2024, que arrancó el jueves 25 de enero, todavía le puede deparar más alegrías al ibicenco, que está trabajando como atrecista para una de las drag queens que aspira a reinona en la final de la Gala Drag que se disputará el próximo 16 de febrero.