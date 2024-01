Salud afirma que hay «vacunas suficientes» de la gripe en Ibiza y Formentera

La gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera asegura que cuentan con «vacunas suficientes» de la gripe para atender a la demanda actual. En este sentido, señala que la semana pasada el área sanitaria recibió una «nueva remesa» de vacunas, por lo que en estos momentos hay disponibles alrededor de 3.000 dosis para todas las franjas de edad. De éstas, 1.543 son para mayores de edad mientras que las 1.300 restantes están destinadas «a la población infantil hasta los 17 años».

Desde la gerencia reconocen que «algún centro de salud» puede haber sufrido una falta de suministro «puntual» y de algún tipo de vacuna, concretamente de la que se administra a los mayores de 18 años que no han alcanzado aún la tercera edad. «Pero en este momento hay stock suficiente de todas», insisten desde la gerencia, en respuesta a la denuncia de la diputada autonómica del PSOE Irantzu Fernández, que explicó esta semana que no pudo recibir la vacuna contra la gripe estacional porque no tenían dosis en su centro de salud.

Desde la gerencia del área sanitaria pitiusa explican que a los «escasos» pacientes que se encontraron en esta situación les llamaron después desde su centro de Atención Primaria para que regresaran para recibir la vacuna.

Tasas de cobertura

En cuanto a las franjas de cobertura, desde la dirección desmienten que las tasas hayan descendido respecto al año pasado: «Se ha inmunizado de la gripe al mismo número de personas que en 2023». Hasta el 22 de enero se había inmunizado a un total de 17.871 personas en las Pitiusas», cifra prácticamente idéntica a la del año pasado, que en el mismo período inoculó la vacuna de la gripe a 17.894 personas».

Desde que se abrió la vacunación a los usuarios en general en los centros de salud y sin tener que solicitar cita previa, los sanitarios del área han administrado más de medio millar de vacunas. «Exactamente se han inoculado 636 dosis, de las que 326 han sido a personas con edades comprendidas entre los 18 y los 49 años, y 310 a personas a partir de 50 años», detallan.

Plan de contingencia

De momento, explican, no ha sido necesario desplegar el plan de contingencia previsto para la ola de gripe. Ayer a mediodía la ocupación de la UCI del Hospital Can Misses era del 50%, de un 22% en Pediatría y del 70,2% en las plantas de hospitalización. En previsión de que en los próximos días aumente la demanda de atención en el servicio de Urgencias por agravamiento de patologías respiratorias, la dirección del hospital ha reforzado el turno de noche del servicio con una enfermera y una auxiliar en cuidados de enfermería.