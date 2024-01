El problema de la vivienda en Ibiza: Siete minutos para retratar el drama de la ‘Isla sin techo’

Al cineasta Sebastián Feldman le han bastado siete minutos para retratar el drama de la vivienda en Ibiza. El corto ‘Isla sin techo’ plasma en celuloide la vergüenza, el dolor y la angustia que a diario sienten miles de residentes porque no encuentran alojamiento. Ni una escena o diálogo convencional, ni la aparición de un actor estelar, ni un gesto: el productor y director argentino afincado en Ibiza se ha servido únicamente de imágenes subjetivas captadas desde un vehículo y de notificaciones y grabaciones de whatsapp para relatar la cruda realidad de «un destino de glamour y exuberancia, un epicentro de fiestas y belleza donde la opulencia contrasta con la escasez, y donde se oculta una sombría verdad detrás de su fachada de celebración perpetua». El filme fue seleccionado el pasado lunes por Valeiff (València Indie Film Festival) para participar en su edición de 2024.

El protagonista es Emilio, un guardia civil que realiza sus prácticas en Ibiza. Feldman recrea un suceso verdadero, el de otro agente que, destinado en la isla, no tuvo más remedio que dormir en la playa o en su turismo porque no hallaba alojamiento acorde a su salario, como ocurre con miles de trabajadores en las Pitiusas: «La demanda es muy alta y los pisos vuelan. Si surge alguna oportunidad en el futuro te la haremos saber», le contestan las agencias o propietarios a los que Emilio llama y que le piden tres nóminas y una explicación sobre sí mismo para saber si «encaja en el perfil» que buscan. Nunca encaja. Los ibicencos saben que nunca vuelven a llamar. De trasfondo, su mujer (desesperada porque no puede reunirse con él), su hija Lupita y su madre, que no entiende por qué su esposa no vive con él en Ibiza. Emilio calla y traga para no alarmarlas.

‘Isla sin techo’ es el debut de Feldman como director, aunque lleva en el séptimo arte dos décadas, la mayor parte como productor. Las imágenes del corto fueron rodadas en octubre del 2022, mientras que las voces se añadieron en agosto de 2023: «La idea de filmar de esta manera fue por dos razones. Primero, porque la isla es hermosa, la veas por donde la veas. Para mí era importante mostrar su belleza. Si ves el corto sin sonido, puede parecer un anuncio de la isla. El sonido ejerce el papel de contraste, es aquello que no se quiere escuchar. Quienes viven en Ibiza pueden hacer lo mismo, poner el mute y seguir mirando lo bonito que son sus caminos y sus atardeceres sin querer enterarse de lo que pasa a su alrededor, por ejemplo, que quizás el que en esos momentos te está sirviendo un café no tenga más remedio que dormir en su auto».

Feldman dedica la cinta a quienes «hacen girar la rueda de la isla sin tener lugar en ella. Trabajadores atrapados en una crisis de vivienda que los margina de la misma sociedad a la que mantienen viva»

Desde que llegó en 2020 a la isla empezó a percibir el otro lado de Ibiza: «Viviendo acá ves otras cosas. Como ese guardia civil, que es el más vulnerable dentro de toda esta espiral. No es una doctora con el mejor puesto en el hospital Can Misses, es un agente que viene a la isla para realizar unas prácticas durante 45 semanas. Para él vivir eso es tremendo». En los títulos de crédito, Feldman dedica la cinta a quienes «hacen girar la rueda de la isla sin tener lugar en ella. Trabajadores atrapados en una crisis de vivienda que los margina de la misma sociedad a la que mantienen viva». Que no son pocos.

Se ha llegado a tal punto, cuenta Feldman, que Cáritas, «uno de los pocos lugares donde esa gente es atendida», recibe «a más personas con trabajo que sin trabajo. No les dan comida allí, sino que les permiten planchar su ropa o ducharse para ir aseados al trabajo. El mundo ha cambiado en Ibiza, es algo muy visible acá. Los holandeses han comprado media isla». Hubiera deseado «contar con los recursos para plasmarlo en un documental más profundo», señala, pero el efecto de esos escasos siete minutos es demoledor. No hace falta llegar a los 180 minutos de ‘Oppenheimer’ o a los 210 de ‘Los asesinos de la Luna’ para emocionar. O más bien conmocionar.

«Hacer una película ya es un éxito»

El actor Iván Ros da voz al protagonista, Emilio. Como otros participantes en el corto, ha colaborado desinteresadamente, incluso en la faceta de productor al buscar localizaciones y actores (su madre, Lourdes Torres, da voz a la progenitora de Emilio): «¿La razón? Es un asunto que se tenía que contar. Dará que pensar».

Feldman llegó a Ibiza porque su mujer es ibicenca, descendiente de argentinos que llegaron en 1978 a Santa Eulària. Coproductor de ‘Torrente 3’, participó también en ‘Vientos de agua’, una serie argentino-española, en la que trabajaron Héctor Alterio, Juan José Campanella y Eduardo Blanco: «Hice mucha publicidad y en 2013 abrimos una productora con la que hemos rodado cinco películas, aunque ninguna fue un éxito rotundo. Hacer películas es muy difícil, de manera que lograrlas ya es un éxito en sí».

Aquí ha creado la productora Asako, con la que prevé realizar dos largometrajes: «Es difícil hacer cine en Ibiza. En Argentina está el Instituto de Cine, el único ente que te ayuda, mientras que en España está cada una de las autonomías. Mi sueño es traer la industria a Ibiza, pero de una manera ordenada para que sea más amigable filmar aquí. Producir una película vale un millón de euros y aquí te dan 100.000 euros de subvención. Pero venir a la isla y traer un equipo con todo lo que vale todo aquí, hace que ese dinero no valga tanto».

Ibiza en Euskadi

Allende Ibiza hay, en ese sentido, otros mundos más amables: «Nos hemos asociado con una productora del País Vasco para rodar ‘Donde mueren los elefantes’, que cuenta la historia de un gigolo, Roque, que con 60 años se está retirando en Ibiza y piensa que aún conserva su glamour. Apela a una Ibiza en la que hay muchos Roques como él. Filmamos tres semanas allí, pues es donde te dan más ayudas. Es más rentable hacer aquí exteriores y rodar los interiores en otro lugar». El otro proyecto es ‘Lejano’, una coproducción argentino-española.

Prepara, además, otro corto sobre el transporte, «sobre cómo influye en chicos de 15 años que no tienen cómo moverse en la isla, cómo los apaga. Uno vive en Santa Gertrudis. La madre no le puede llevar adonde quiere y depende de dos autobuses, en horarios muy especiales, para llegar a Santa Eulària para ver a sus amigos». Es otro ejemplo de la otra Ibiza ajena al despilfarro.