El veterinario Miguel Quiñones Rey ha vuelto a dar visibilidad al fallecimiento de uno de los residentes en el Centro de Protección Animal de sa Coma en Ibiza. Es esta ocasión se trata de un gato, al que define como "guerrero invisible, corazón indomable".

"Si a alguien le cambió la vida que se instalaran las dos terrazas del ático fue a ti, te convenciste de que estabas en el lugar adecuado, los baños de sol de cada mañana te trajeron calma", explica Quiñones.

"Qué suerte hemos tenido de conocerte", prosigue el veterinario en una pequeña carta de despedida al felino publicada en sus redes sociales.

"Y no, esos gatos que siempre están alrededor de esos contenedores o que alguien alimenta en ese descampado no están "muy bien", no tienen una "buena vida". La calle mata lentamente, lo que pasa es que es más fácil ignorarlo", denuncia el veterinario. "Buen viaje compañero, no va a ser lo mismo sin ti", concluye Quiñones en su despedida.

Despedida de Zeus

Miguel Quiñones Rey hizo viral una de sus publicaciones en Instagram en la que escribió una carta de despedida a Zeus, uno de los perros que pasaron en el centro de sa Coma la mayor parte de su vida, esperando que alguna familia le adoptara.

Medios nacionales se hicieron eco de esta noticia, que sirvió para agitar las conciencias sobre la necesidad de adoptar animales en centros como sa Coma, que deben ser lugares de tránsito para estos animales, pero no residencias permanentes como sucede en muchas ocasiones.