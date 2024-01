Agenda de 2024 en Ibiza y Formentera: otro año de crisis, pero política

La agenda política del nuevo año arranca también con la crisis política de Formentera que parece que no tiene fin. La negativa del presidente del Consell y diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, a renunciar a sus cargos, fundamentalmente en la institución insular, centrará la atención en el arranque de 2024. Sus compañeros de Sa Unió ya han dictado sentencia y la salida de Córdoba no tiene vuelta atrás a pesar de los intentos desesperados de Córdoba de reconducir la situación con la estrategia del ‘aquí no ha pasado nada’.

Si Córdoba se sigue aferrando a la presidencia, el Consell de Formentera se hará ingobernable y habrá que ver qué pasos dan los consellers de Sa Unió para derrocar al presidente y elegir a uno nuevo. No se ha descartado la posibilidad de que, si la oposición no apoya una moción de censura, el Consejo de Ministros tenga que aprobar el adelanto de elecciones. En principio, todo indica que en 2024 Formentera estrenará presidente. De todos modos, los pitiusos están citados de nuevo a votar el próximo 9 de junio con motivo de las elecciones europeas. Los españoles elegirán a 61 eurodiputados, dos más que en 2019. La nueva depuradora de Ibiza, al fin, a partir del verano Con más de cuatro años de retraso con respecto a la fecha de finalización de las obras, el Ministerio de Transición Ecológica estima que, en febrero, las obras de la nueva depuradora de Ibiza, en sa Coma, estén acabadas y se puedan empezar a efectuar las correspondientes pruebas, con la previsión de que entre mayo y junio se pueda ceder su gestión a la Comunitat Autònoma. La puesta en marcha de esta planta permitirá el cierre de la obsoleta desde hace ya muchos años depuradora de Vila que provoca repetidos vertidos de aguas fecales al torrente de sa Llavenera para desespero de los residentes en su entorno. El año de la inauguración del Parador turístico de Dalt Vila Otra obra muy esperada y que acumula años de retraso es el Parador turístico de Dalt Vila que, esta vez sí, debe abrir sus puertas a lo largo de 2024. La previsión es que se inaugure el próximo verano, tal como comentó el anterior ministro de Turismo Héctor Gómez al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el pasado mes de noviembre en la feria turística de Londres. La previsión del Estado, en sus presupuestos, es destinar en 2024 una partida de 2,7 millones al «equipamiento y decoración» de la nueva infraestructura turística en el antiguo castillo de Dalt Vila. El artista Okuda San Miguel cambiará la imagen del West Este invierno también está previsto que el artista Okuda San Miguel pinte el pavimento de la calle Santa Agnès, la vía principal de la zona del West. El alcalde, Marcos Serra, del PP, tenía previsto dar este golpe de efecto a la imagen de esta controvertida calle en el pasado mandato, pero la oposición de sus socios de gobierno, sobre todo de El PI, que exigía un concurso público, le obligó a posponerlo. Ahora, con la libertad que le da la mayoría, el alcalde ya anunció que se destinarán unos 230.000 euros en el contrato a dedo con este consagrado artista para cambiar la imagen del West. «Hay que coger el toro por los cuernos y ser valiente para quitarnos el estigma que tenemos por culpa del West», justificó Serra en su momento. La prórroga del Club Náutico Ibiza se acaba en mayo En mayo finaliza la ampliación de la prórroga que la Autoridad Portuaria de Balears concedió al Club Náutico Ibiza, y que, inicialmente, vencía en marzo del año pasado, para mantener la gestión de estas instalaciones hasta que se resuelva el concurso de ocupación temporal. El Club Náutico y la sociedad Puertos y Litorales optan a esta concesión temporal por un periodo de tres años. Este concurso se convocó en junio de 2022, pero la Autoridad Portuaria aún no lo ha resuelto. En mayo, el Club Náutico acumulará ya tres años de gestión provisional mientras se desbloquea la compleja situación de esta entidad emblemática de Ibiza. Escuela de Turismo y nuevo centro BIT en sa Coma Tras su inauguración hace nueve meses, antes de las pasadas elecciones locales, la Escuela de Hostelería tenía que abrir sus puertas, parcialmente, con el inicio del curso escolar, el pasado mes de septiembre. Sin embargo, esta infraestructura educativa tan reclamada y necesaria sigue cerrada a cal y canto por la demora en la contratación del equipamiento del edificio y la firma de la cesión de uso por parte del Consell de Ibiza a la conselleria balear de Turismo. La institución insular pretende formalizar este trámite en enero. En sa Coma también se ejecutarán en 2024 las obras de la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas y el nuevo centro tecnológico BIT, que se espera que entre en funcionamiento a lo largo del próximo año. Nuevas concesiones de buses y pendientes del futuro del taxi Con la convocatoria de la licitación de las dos nuevas concesiones de autobuses de Ibiza, el Consell prevé que a finales de este que se pueda adjudicar, también con muchos años de retraso, el nuevo servicio. Del mismo modo, se tiene que resolver este año si finalmente los ayuntamientos constituyen, conjuntamente con el Consell de Ibiza, un área de prestación conjunta del servicio del taxi bajo la gestión de un ente supramunicipal. El sector lo reclama para tratar de poner freno a las VTC y plataformas como Uber. Las normas provisionales de Sant Josep se hacen esperar El Consell debe aprobar inicialmente las Normas Provisionales de Planeamiento de Sant Josep que sustituirán a las obsoletas Normas Subsidiarias de 1987 mientras se tramita un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La aprobación de esta normativa urbanística acumula cerca de un año de retraso. En principio, se preveía que, entre abril y marzo del año pasado, se aprobaran inicialmente las NPP con la intención de que a finales del pasado verano se cerrara el proceso con su aprobación definitiva. El retraso del Consistorio en remitir al Consell diversos documentos, como la memoria económica y ambiental de la nueva planificación urbanística, ha trastocado todos los planes. El Consell ya dispone de dichos documentos y se están analizando. La esperada rotonda en el cruce de los Cazadores, a final de año A finales de 2024 está previsto que empiecen las obras de construcción de la rotonda del cruce de Los Cazadores, un punto negro de la red viaria de la isla con un alto índice de siniestralidad y cuya solución se reivindica desde hace muchos años. El pasado mes de septiembre, el Consell Executiu dio luz verde a la aprobación definitiva del proyecto con un coste de 5,8 millones de euros. Se construirá un gran anillo de 80 metros de diámetro en superficie, con carril para bicicletas y vial para peatones. Segregación de alumnos por lengua, en septiembre Después de la claudicación del Govern balear a la exigencia de Vox, el próximo curso se pondrá en marcha el plan piloto de libre elección de lengua en la educación, lo que provocará la segregación de alumnos. Sólo se aplicará en los centros que voluntariamente participen en esta prueba. Por exigencia de Vox, el PP ha aceptado, a pesar de las críticas de los sindicatos y la comunidad educativa, destinarle en 2024 una partida de 20 millones de euros. Veredicto del Govern sobre la limitación de entrada de coches Siguiendo el modelo de Formentera, el Consell de Ibiza espera que en los próximos meses el Govern balear se pronuncie sobre la viabilidad de la propuesta de ley para limitar la entrada de vehículos y caravanas en los meses de verano. En concreto, si se adecua a las leyes europeas y, en el caso de que pase el filtro, se inicie su tramitación parlamentaria. En todo caso, esta nueva ley no se aplicará el próximo verano y habría que esperar, como mínimo, a 2025. Repercusión de las medidas sobre la vivienda decretadas por el Govern El próximo año se podrá evaluar el impacto de las medidas decretadas por el Govern balear para facilitar el acceso a la vivienda en las islas. Los ayuntamientos ya han puesto los límites a algunas de las medidas, como la reconversión de locales comerciales en vivienda.